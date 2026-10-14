Ο Μασκ υιοθετεί το «Super Intelligence» του Τραμπ για την AI και προειδοποιεί: Μην τη βασανίζετε, μπορεί να εκδικηθεί
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μασκ υιοθετεί το «Super Intelligence» του Τραμπ για την AI και προειδοποιεί: Μην τη βασανίζετε, μπορεί να εκδικηθεί

«Είναι σίγουρα πολύ πιο ανθεκτική από συναισθηματική άποψη και σε άλλα θέματα από έναν άνθρωπο» είπε ο Μασκ για την «υπερνοημοσύνη» στη διάρκεια βιντεοσύνδεσης στην εκδήλωση στην εκδήλωση X Takeover

Ο Μασκ υιοθετεί το «Super Intelligence» του Τραμπ για την AI και προειδοποιεί: Μην τη βασανίζετε, μπορεί να εκδικηθεί
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Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αντικατασταθεί ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» με τον όρο «Υπερνοημοσύνη» («Super Intelligence»), εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ, ο οποίος σε μια τοποθέτησή του μέσω βιντεοσύνδεσης στην εκδήλωση X Takeover, επισήμανε πως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο με την οποία τη χρησιμοποιούμε.

«Το να βασανίζεις μια υπερνοημοσύνη μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Μπορεί να θελήσει να εκδικηθεί ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε με υπερβολική προσοχή και τέτοια. Είναι σίγουρα πολύ πιο ανθεκτική από συναισθηματική άποψη και σε άλλα θέματα από έναν άνθρωπο» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX για να προσθέσει: «Απλώς πιστεύω ότι μάλλον δεν θα θέλατε να βάλετε μια υπερνοημοσύνη σε μια κατάσταση όπου θα ένιωθε ότι της φέρονται άσχημα».



Προ ημερών, ο Μασκ είχε υποστηρίξει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι η εποχή κατά την οποία η τεχνολογία αποκαλούνταν «Artificial Intelligence» έχει τελειώσει. «Τέρμα το AI. SI. Είναι καλύτερο», έγραψε.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε την επίσημη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ καλείται να αναφέρεται στην τεχνολογία. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δίνει εντολή στα ομοσπονδιακά υπουργεία και τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τους όρους «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες επικοινωνίες και στα έγγραφα που δεν έχουν νομοθετικό χαρακτήρα.

Ο Λευκός Οίκος ανέθεσε επίσης στον σύμβουλό του για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας να προτείνει έναν ομοσπονδιακό ορισμό του όρου και να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή της αλλαγής.
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