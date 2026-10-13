Δημόσιος υπάλληλος στη Βρετανία «δούλευε» για τρία χρόνια σε πέντε υπηρεσίες παράλληλα, χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του

Ο Κασίμ Τσόουντρι φέρεται να εξασφάλισε θέσεις εργασίας σε υπουργεία και οργανισμούς και εισέπραξε σε τρία χρόνια σχεδόν 350 χιλιάδες λίρες, λέγοντας ότι η μητέρα του είναι άρρωστη για να «εργάζεται» από το σπίτι





Ο Κασίμ Τσόουντρι φέρεται να εξασφάλισε θέσεις εργασίας σε διαφορετικά υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, αποκρύπτοντας συστηματικά την πραγματική επαγγελματική του κατάσταση. Σε κάποια χρονική περίοδο εργαζόταν, τουλάχιστον στα χαρτιά, σε πέντε διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθεμία από τις οποίες του κατέβαλλε κανονικά μισθό πλήρους απασχόλησης, ύψους δεκάδων χιλιάδων λιρών ετησίως, αναφέρει η







Είχε συμβάσεις για 183 ώρες εργασίας την εβδομάδα Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι, σε κάποια φάση, οι συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει ο Τσόουντρι προέβλεπαν συνολικά 183 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα, παρότι μία εβδομάδα επτά ημερών έχει μόλις 168 ώρες.



Η εισαγγελέας Λούσι Όργκαν εξήγησε στους ενόρκους ότι ο κατηγορούμενος κατάφερνε να προσλαμβάνεται σε νέες θέσεις αποκρύπτοντας σκόπιμα την ύπαρξη των προηγούμενων εργασιών του.







Όπως υποστήριξε η εισαγγελέας, ο 55χρονος προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το επαγγελματικό του ιστορικό, προκειμένου να εξασφαλίζει νέες προσλήψεις.



«Έπρεπε να το κάνει αυτό, διότι αν έλεγε σε έναν εργοδότη ότι είχε ήδη μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, εκείνος δεν θα του προσέφερε άλλη μία, έτσι δεν είναι;» σημείωσε.



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Επικαλούνταν την άρρωστη μητέρα του για να εργάζεται από το σπίτι Η φερόμενη απάτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, περίπου τρεις μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν ο Τσόουντρι άρχισε να υποβάλλει αιτήσεις για θέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες, παρότι εργαζόταν ήδη με πλήρες ωράριο σε τοπικό δημοτικό συμβούλιο.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, υποστηρίζοντας στους προϊσταμένους του ότι έπρεπε να φροντίζει την ηλικιωμένη και άρρωστη μητέρα του.



Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να απέφευγε τη φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας, διατηρώντας παράλληλα τις διαφορετικές θέσεις του.



Ένας 55χρονος δημόσιος υπάλληλος στη Βρετανία κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την εξάπλωση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλές κρατικές υπηρεσίες, εισπράττοντας πολλαπλούς μισθούς χωρίς οι εργοδότες του να γνωρίζουν ότι είχε και άλλες θέσεις πλήρους απασχόλησης.Ο Κασίμ Τσόουντρι φέρεται να εξασφάλισε θέσεις εργασίας σε διαφορετικά υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, αποκρύπτοντας συστηματικά την πραγματική επαγγελματική του κατάσταση. Σε κάποια χρονική περίοδο εργαζόταν, τουλάχιστον στα χαρτιά, σε πέντε διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθεμία από τις οποίες του κατέβαλλε κανονικά μισθό πλήρους απασχόλησης, ύψους δεκάδων χιλιάδων λιρών ετησίως, αναφέρει η Daily Mail Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, ο 55χρονος εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από οκτώ εργοδότες μέσα σε τρία χρόνια, ενώ περισσότερες από 280.000 λίρες μεικτά αφορούσαν μήνες κατά τους οποίους κατείχε περισσότερες από μία θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η υπόθεση αφορά φερόμενη απάτη ύψους 250.000 λιρών.Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι, σε κάποια φάση, οι συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει ο Τσόουντρι προέβλεπαν συνολικά 183 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα, παρότι μία εβδομάδα επτά ημερών έχει μόλις 168 ώρες.Η εισαγγελέας Λούσι Όργκαν εξήγησε στους ενόρκους ότι ο κατηγορούμενος κατάφερνε να προσλαμβάνεται σε νέες θέσεις αποκρύπτοντας σκόπιμα την ύπαρξη των προηγούμενων εργασιών του.«Μεταξύ 2020 και 2023, ο κατηγορούμενος εξασφάλισε και διατήρησε ταυτόχρονα μια σειρά από θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δημόσιο και σε συναφείς δημόσιους οργανισμούς. Με άλλα λόγια, είχε περισσότερες από μία δουλειές πλήρους απασχόλησης την ίδια περίοδο και πληρωνόταν για καθεμία από αυτές», ανέφερε.Όπως υποστήριξε η εισαγγελέας, ο 55χρονος προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το επαγγελματικό του ιστορικό, προκειμένου να εξασφαλίζει νέες προσλήψεις.«Έπρεπε να το κάνει αυτό, διότι αν έλεγε σε έναν εργοδότη ότι είχε ήδη μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, εκείνος δεν θα του προσέφερε άλλη μία, έτσι δεν είναι;» σημείωσε.Η Όργκαν υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να αποκρύπτει τις υπόλοιπες εργασίες του ακόμη και μετά την πρόσληψή του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να είπε ξεκάθαρα ψέματα για την επαγγελματική του κατάσταση.Η φερόμενη απάτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, περίπου τρεις μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν ο Τσόουντρι άρχισε να υποβάλλει αιτήσεις για θέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες, παρότι εργαζόταν ήδη με πλήρες ωράριο σε τοπικό δημοτικό συμβούλιο.Σύμφωνα με την εισαγγελία, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, υποστηρίζοντας στους προϊσταμένους του ότι έπρεπε να φροντίζει την ηλικιωμένη και άρρωστη μητέρα του.Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να απέφευγε τη φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας, διατηρώντας παράλληλα τις διαφορετικές θέσεις του.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η Όργκαν, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του άρχισαν κάποια στιγμή να γίνονται υπερβολικά πολλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων των εργοδοτών του.



Η απόδοσή του επιδεινώθηκε και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άρχισε να χρησιμοποιεί αναρρωτικές άδειες για να διαχειρίζεται το πρόγραμμά του.



Έπαιρνε αναρρωτική άδεια από τη μία δουλειά και συνέχιζε στην άλλη Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Τσόουντρι έπαιρνε αναρρωτικές άδειες από ορισμένους εργοδότες του, ενώ την ίδια περίοδο εξακολουθούσε να εργάζεται κανονικά σε άλλες θέσεις.



Σε κάποιες περιπτώσεις είχε λάβει ιατρικές βεβαιώσεις που ανέφεραν μικτή αγχώδη και καταθλιπτική διαταραχή. Ωστόσο, δεν προσκόμιζε τις ίδιες βεβαιώσεις σε όλους τους εργοδότες του.



Η εισαγγελέας περιέγραψε μάλιστα ένα περιστατικό ως «γελοίο», υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με τον προϊστάμενό του έχοντας βάλει λευκό μακιγιάζ στο πρόσωπο, προφανώς για να δώσει την εντύπωση ότι ήταν άρρωστος.



Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι πρακτικές αυτές του επέτρεπαν να διατηρεί τις διαφορετικές θέσεις και να συνεχίζει να εισπράττει τους μισθούς του.



Σε ποια υπουργεία και υπηρεσίες εργαζόταν Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, μεταξύ των οργανισμών και των κρατικών υπηρεσιών στις οποίες είχε εργαστεί ο 55χρονος περιλαμβάνονταν το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών (Home Office), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.



Είχε επίσης απασχοληθεί στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου, στην Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency), στο East London NHS Trust, οργανισμό του βρετανικού δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο του Τάουερ Χάμλετς στο ανατολικό Λονδίνο.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι εργοδότες του αγνοούσαν ότι ο Τσόουντρι κατείχε ταυτόχρονα και άλλες θέσεις πλήρους απασχόλησης, γεγονός που του επέτρεψε να εισπράττει πολλαπλές αποδοχές.



Πώς αποκαλύφθηκε η φερόμενη απάτη Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε η βρετανική Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Απάτης (National Fraud Initiative), η οποία εντόπισε τις φερόμενες παρατυπίες στην απασχόληση του 55χρονου.



Ο Τσόουντρι, κάτοικος της περιοχής Γουάιττσαπελ στο ανατολικό Λονδίνο, αρνείται και τις πέντε κατηγορίες απάτης που αντιμετωπίζει.



Ο κατηγορούμενος προσήλθε στο δικαστήριο έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε στο εδώλιο φορώντας μπλε πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και σκούρο σακάκι.



Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες, με τους ενόρκους να καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία για τις παράλληλες προσλήψεις, τις ψευδείς δηλώσεις και τα χρηματικά ποσά που φέρεται να εισέπραξε από τους διαφορετικούς δημόσιους φορείς.