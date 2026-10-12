Ζελένσκι για την «ενεργειακή εκεχειρία»: Εμείς δεν επιτεθήκαμε στις ρωσικές εγκαταστάσεις, αυτοί όμως συνεχίζουν να το κάνουν
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία

Ζελένσκι για την «ενεργειακή εκεχειρία»: Εμείς δεν επιτεθήκαμε στις ρωσικές εγκαταστάσεις, αυτοί όμως συνεχίζουν να το κάνουν

Τα συνεχή πλήγματα της Μόσχας σε ουκρανικές εγκαταστάσεις ενέργειας «είναι η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης

Ζελένσκι για την «ενεργειακή εκεχειρία»: Εμείς δεν επιτεθήκαμε στις ρωσικές εγκαταστάσεις, αυτοί όμως συνεχίζουν να το κάνουν
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Η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κενό γράμμα για τη Ρωσία, που συνεχίζει τις επιθέσεις στις ουκρανικές εγκαταστάσεις, δήλωσε τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μιλώντας στο Fox είπε τα πλήγματα της Ρωσίας είναι «η απάντηση του Πούτιν στον Πρόεδρο Τραμπ».

Τόνισε ότι «το μήνυμα της Ρωσίας ήταν απολύτως σαφές: δεν γνωρίζουν τίποτα για κατάπαυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές», αφήνοντας να εννοηθεί πως ούτε η Ουκρανία θα τηρήσει την εκεχειρία αφού δεν το πράττει η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «ποτέ δεν ανακοινώνουμε εκ των προτέρων τις επόμενες επιχειρησιακές μας κινήσεις»

Επισήμανε ακόμη ότι «χθες το βράδυ δεν επιτεθήκαμε σε καμία ενεργειακή εγκατάσταση στο έδαφος της Ρωσίας, επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα υπήρχε κατάπαυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εμείς δεν επιτεθήκαμε, ενώ η Ρωσία έπληξε σταθμούς φυσικού αερίου, ενεργειακές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις μας».

«Νομίζω ότι αυτή ήταν η απάντηση του Πούτιν στον Πρόεδρο Τραμπ. Και το μήνυμα της Ρωσίας ήταν απολύτως σαφές: δεν γνωρίζουν τίποτα για κατάπαυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Είναι κρίμα, γιατί πάντα βρίσκουν λόγους για να μη σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου του Fox αν η Ουκρανία θα απέχει από χτυπήματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας, ο Ζελένσκι απάντησε ότι «αν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις, δεν θα επιτεθεί και η Ουκρανία».

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Τέλος, σε ερώτημα για την αλλαγή προέδρου, όπως επίσης δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απάντησε ότι «αν ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αλλάξει πρόεδρο, πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο ο λαός μας μπορεί».
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