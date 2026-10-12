Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νεκρός 16χρονος σερβιτόρος σε εστιατόριο στην Αλβανία, συνελήφθησαν ο 26χρονος που τον έσπρωξε και ο παππούς του
Νεκρός 16χρονος σερβιτόρος σε εστιατόριο στην Αλβανία, συνελήφθησαν ο 26χρονος που τον έσπρωξε και ο παππούς του
Ο 26χρονος σερβιτόρος φέρεται να έσπρωξε τον ανήλικο μέσα στον ανελκυστήρα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μεταξύ τους – Συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν παππούς του θύματος
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος εργαζόμενος σε εστιατόριο στη Φούσε-Κρούγια της Αλβανίας, όταν αποκολλήθηκε ο ανελκυστήρας του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ο ανήλικος να καταλήξει στο ισόγειο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 26χρονος σερβιτόρος, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε τον ανήλικο συνάδελφό του μέσα στο ασανσέρ, καθώς και ο 62χρονος ιδιοκτήτης του εστιατορίου, που ήταν και παππούς του θύματος.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σε εστιατόριο εκδηλώσεων στην περιοχή Αραμέρας, κοντά στη Φούσε-Κρούγια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο 16χρονος Ένες Ισάκου εργαζόταν στο εστιατόριο ως σερβιτόρος τα Σαββατοκύριακα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο 16χρονος και ο 26χρονος συνάδελφός του, Έντρι Σταφούκα, φέρονται να αστειεύονταν μεταξύ τους στους επάνω ορόφους του καταστήματος.
Κάποια στιγμή, ο ανήλικος μπήκε στον ανελκυστήρα, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να κατέβει στο ισόγειο. Ο 26χρονος φέρεται να τον έσπρωξε με τα χέρια μέσα στην καμπίνα και να πάτησε το κουμπί για την κάθοδο.
Λίγο αργότερα, τα καλώδια του ανελκυστήρα φέρεται να κόπηκαν και η καμπίνα να κατέληξε στο ισόγειο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο σερβιτόρο, σε βάρος του οποίου αποδίδεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παράλληλα, συνελήφθη ο 62χρονος Αφρίμ Βάτι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου και παππούς του θύματος. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στην εργασία και απόκρυψη εισοδημάτων.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο ανελκυστήρας, καθώς και το ενδεχόμενο ευθυνών για την ασφάλεια της εγκατάστασης ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία για τις περαιτέρω ενέργειες.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σε εστιατόριο εκδηλώσεων στην περιοχή Αραμέρας, κοντά στη Φούσε-Κρούγια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο 16χρονος Ένες Ισάκου εργαζόταν στο εστιατόριο ως σερβιτόρος τα Σαββατοκύριακα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο 16χρονος και ο 26χρονος συνάδελφός του, Έντρι Σταφούκα, φέρονται να αστειεύονταν μεταξύ τους στους επάνω ορόφους του καταστήματος.
Κάποια στιγμή, ο ανήλικος μπήκε στον ανελκυστήρα, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να κατέβει στο ισόγειο. Ο 26χρονος φέρεται να τον έσπρωξε με τα χέρια μέσα στην καμπίνα και να πάτησε το κουμπί για την κάθοδο.
Λίγο αργότερα, τα καλώδια του ανελκυστήρα φέρεται να κόπηκαν και η καμπίνα να κατέληξε στο ισόγειο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο σερβιτόρο, σε βάρος του οποίου αποδίδεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παράλληλα, συνελήφθη ο 62χρονος Αφρίμ Βάτι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου και παππούς του θύματος. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στην εργασία και απόκρυψη εισοδημάτων.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο ανελκυστήρας, καθώς και το ενδεχόμενο ευθυνών για την ασφάλεια της εγκατάστασης ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία για τις περαιτέρω ενέργειες.
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