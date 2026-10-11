Ακυρώσεις πτήσεων στη Σαουδική Αραβία μετά το χτύπημα στο Ριάντ, ποια δρομολόγια της Etihad και flydubai επηρεάζονται
ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώσεις πτήσεων στη Σαουδική Αραβία μετά το χτύπημα στο Ριάντ, ποια δρομολόγια της Etihad και flydubai επηρεάζονται

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια προς και από Νταμάμ, Τζέντα και Ριάντ, ενώ η εταιρεία επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση

Ακυρώσεις πτήσεων στη Σαουδική Αραβία μετά το χτύπημα στο Ριάντ, ποια δρομολόγια της Etihad και flydubai επηρεάζονται
Σε νέες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία προχωρούν οι Etihad Airways και flydubai, καθώς συνεχίζονται οι διαταραχές στις αερομεταφορές μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ.

Η Etihad ανακοίνωσε ότι ακυρώνει σειρά πτήσεων μεταξύ Αμπού Ντάμπι και σαουδαραβικών πόλεων για το διάστημα από 11 έως 13 Οκτωβρίου, επικαλούμενη «περιφερειακή διαταραχή».

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια προς και από Νταμάμ, Τζέντα και Ριάντ, ενώ η εταιρεία επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Οι πτήσεις της Etihad που ακυρώθηκαν

Για τις 11 Οκτωβρίου, ακυρώνονται οι πτήσεις:

  • EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
  • EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
  • EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
  • EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
  • EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι

Για τις 12 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:

  • EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
  • EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
  • EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
  • EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
  • EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
  • EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
  • EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
  • EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
  • EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
  • EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι

Για τις 13 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:

  • EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
  • EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
  • EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
  • EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
  • EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
  • EY551 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
  • EY552 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι

Η flydubai ακυρώνει πτήσεις έως τις 14 Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα, η flydubai ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς Ριάντ και Άμπχα ακυρώνονται έως και τις 14 Οκτωβρίου.
Κλείσιμο
Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και κάλεσε τους επιβάτες να ελέγχουν την πορεία των πτήσεών τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

Η επίθεση στο Ριάντ και οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές

Οι νέες ακυρώσεις έρχονται μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid, η οποία έχει προκαλέσει ευρύτερη αναστάτωση στις αεροπορικές συνδέσεις με τη Σαουδική Αραβία.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από τις απειλές των Χούθι κατά σαουδαραβικών αεροδρομίων, με αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρείες να επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους προς το βασίλειο και να προχωρούν σε προληπτικές ακυρώσεις.

Η Etihad και η flydubai δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα των πτήσεών τους, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

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