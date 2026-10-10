Τρίτη επίθεση με μαχαίρι στη Πολωνία: 21χρονος φοιτητής μαχαίρωσε δύο ανήλικες και μία 24χρονη σε κολέγιο στη Βαρσοβία

Οι τρεις τραυματίες δεν κινδυνεύουν - Από την Παρασκευή η Αστυνομία επιθεώρησε περίπου 50.000 εγκαταστάσεις και είχε συλλάβει 76 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι που είχαν διατυπώσει απειλές στο διαδίκτυο