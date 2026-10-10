Τραμπ για Γκιλφόιλ μετά το δημοσίευμα της WSJ: Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Τραμπ για Γκιλφόιλ μετά το δημοσίευμα της WSJ: Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο

Τραμπ για Γκιλφόιλ μετά το δημοσίευμα της WSJ: Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική
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Στα δημοσιεύματα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».

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