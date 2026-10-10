Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Τραμπ για Γκιλφόιλ μετά το δημοσίευμα της WSJ: Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική
Τραμπ για Γκιλφόιλ μετά το δημοσίευμα της WSJ: Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική
Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο
Στα δημοσιεύματα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».
Q: Do you know about the reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece?— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026
TRUMP: I just heard about it. It's too bad. I mean, I don't know. She's an ambassador. I just heard a little bit about it. I don't know too much, but she always very nice. pic.twitter.com/B1BZN0D6nw
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