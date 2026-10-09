Στο 1,5 εκατ. λίρες ο λογαριασμός για επισκευές στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάντεν: Ο Κάρολος έβαλε τα χρήματα

Η συνολική ποινή για τις φθορές στο Royal Lodge ανερχόταν σε 1,8 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 300.000 λίρες, ποσό που ο πρώην πρίγκιπας θα είχε λάβει για την πρόωρη παραίτηση από τη μίσθωση