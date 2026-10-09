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Στο 1,5 εκατ. λίρες ο λογαριασμός για επισκευές στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάντεν: Ο Κάρολος έβαλε τα χρήματα
Στο 1,5 εκατ. λίρες ο λογαριασμός για επισκευές στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάντεν: Ο Κάρολος έβαλε τα χρήματα
Η συνολική ποινή για τις φθορές στο Royal Lodge ανερχόταν σε 1,8 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 300.000 λίρες, ποσό που ο πρώην πρίγκιπας θα είχε λάβει για την πρόωρη παραίτηση από τη μίσθωση
Ο βασιλιάς Κάρολος κάλυψε το ποσό των 1,5 εκατ. λιρών που οφείλει ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ για τις επισκευές στο Royal Lodge στο Γουίντσορ, οι οποίες ήταν απαραίτητες λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πρώην κατοικία του.
Το BBC αναφέρει ότι τα χρήματα προέρχονται από τα ιδιωτικά έσοδα του βασιλιά και θα καλύψουν το ποσό που οφείλει ο Άντριου στους πρώην ιδιοκτήτες της κατοικίας, το Crown Estate, κατά την αποχώρησή του από το Royal Lodge.
Η συνολική ποινή για τις φθορές στο Royal Lodge ανερχόταν σε 1,8 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 300.000 λίρες, ποσό που ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ θα είχε λάβει για την πρόωρη παραίτηση από τη μίσθωση.
Το Crown Estate δηλώνει ότι δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό στον Μάουντμπατεν-Γουίντσορ κατά τη λήξη της μίσθωσής του και ότι έχει πλέον εισπράξει το καθαρό ποσό των 1,5 εκατομμυρίων λιρών που του οφειλόταν.
Ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ εγκατέλειψε την κατοικία του στο Royal Lodge τον Φεβρουάριο, εν μέσω αποκαλύψεων σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Ο ίδιος έχει αρνηθεί συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετακόμισε στο Σάντρινγκαμ και ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, πληρώνει από τα δικά του χρήματα για τη διαβίωση και τη στέγασή του.
Τον Φεβρουάριο, ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος. Δικαστική απόφαση μόλις χθες έκρινε προβληματικά τα εντάλματα έρευνας που χρησιμοποίησε η αστυνομία.
Ωστόσο, παρά τη μετακόμισή του στο Σάντρινγκχαμ, η μίσθωση του Μάουντμπατεν-Γουίντσορ στο Royal Lodge παρέμενε σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο. Καθώς λήγει επίσημα, το Crown Estate αποκαλύπτει τους όρους υπό τους οποίους ολοκληρώθηκε.
Όταν ο Άντριου ανέλαβε τη μίσθωση διάρκειας 75 ετών το 2003, είχε καταβάλει προκαταβολικά σημαντικά ποσά, μεταξύ των οποίων περίπου 7,5 εκατ. λιρών για επισκευές.
Αυτό σήμαινε ότι αφενός δεν χρειαζόταν να πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα και, αφετέρου, αν παραιτηθεί από τη μίσθωση εντός των πρώτων 25 ετών, θα είχε νόμιμο δικαίωμα σε κάποια αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα μειωνόταν κάθε χρόνο.
Αν αποχωρούσε τον Οκτώβριο του 2026, το Crown Estate θα έπρεπε να του επιστρέψει περίπου 302.000 λίρες.
Παρά ταύτα το ποσό είναι μικρό μέρος από αυτό που οφείλει ο Άντριου στον ιδιοκτήτη λόγω της κατάστασης του κτιρίου. Έτσι το Crown Estate δηλώνει ότι έχει πλέον λάβει καθαρό ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών.
Το BBC αναφέρει ότι τα χρήματα προέρχονται από τα ιδιωτικά έσοδα του βασιλιά και θα καλύψουν το ποσό που οφείλει ο Άντριου στους πρώην ιδιοκτήτες της κατοικίας, το Crown Estate, κατά την αποχώρησή του από το Royal Lodge.
Η συνολική ποινή για τις φθορές στο Royal Lodge ανερχόταν σε 1,8 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 300.000 λίρες, ποσό που ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ θα είχε λάβει για την πρόωρη παραίτηση από τη μίσθωση.
Το Crown Estate δηλώνει ότι δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό στον Μάουντμπατεν-Γουίντσορ κατά τη λήξη της μίσθωσής του και ότι έχει πλέον εισπράξει το καθαρό ποσό των 1,5 εκατομμυρίων λιρών που του οφειλόταν.
Ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ εγκατέλειψε την κατοικία του στο Royal Lodge τον Φεβρουάριο, εν μέσω αποκαλύψεων σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Ο ίδιος έχει αρνηθεί συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετακόμισε στο Σάντρινγκαμ και ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, πληρώνει από τα δικά του χρήματα για τη διαβίωση και τη στέγασή του.
Τον Φεβρουάριο, ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος. Δικαστική απόφαση μόλις χθες έκρινε προβληματικά τα εντάλματα έρευνας που χρησιμοποίησε η αστυνομία.
Ωστόσο, παρά τη μετακόμισή του στο Σάντρινγκχαμ, η μίσθωση του Μάουντμπατεν-Γουίντσορ στο Royal Lodge παρέμενε σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο. Καθώς λήγει επίσημα, το Crown Estate αποκαλύπτει τους όρους υπό τους οποίους ολοκληρώθηκε.
Όταν ο Άντριου ανέλαβε τη μίσθωση διάρκειας 75 ετών το 2003, είχε καταβάλει προκαταβολικά σημαντικά ποσά, μεταξύ των οποίων περίπου 7,5 εκατ. λιρών για επισκευές.
Αυτό σήμαινε ότι αφενός δεν χρειαζόταν να πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα και, αφετέρου, αν παραιτηθεί από τη μίσθωση εντός των πρώτων 25 ετών, θα είχε νόμιμο δικαίωμα σε κάποια αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα μειωνόταν κάθε χρόνο.
Αν αποχωρούσε τον Οκτώβριο του 2026, το Crown Estate θα έπρεπε να του επιστρέψει περίπου 302.000 λίρες.
Παρά ταύτα το ποσό είναι μικρό μέρος από αυτό που οφείλει ο Άντριου στον ιδιοκτήτη λόγω της κατάστασης του κτιρίου. Έτσι το Crown Estate δηλώνει ότι έχει πλέον λάβει καθαρό ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών.
Η καταβολή αυτού του ποσού από τον Βασιλιά έχει έγινε για να αποφευχθεί η οικονομική ζημία του Crown Estate. Ωστόσο δεν είναι σαφές αν ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ θα αποπληρώσει τον αδελφό του ούτε πώς αισθάνεται ο Βασιλιάς Κάρολος για αυτή τη ρύθμιση.
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