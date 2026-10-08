Ακυρώνονται τα εντάλματα έρευνας στα σπίτια του Άντριου, τι ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία



Τι θα γίνει με τα στοιχεία που κατασχέθηκαν

Την ακύρωση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί για τις έρευνες σε κατοικίες που συνδέονται με τον Άντριου, μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε την Πέμπτη (8/10) η βρετανική αστυνομία, παραδεχόμενη ότι η έκδοσή τουςΟ Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, ενώ αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνες σε ακίνητα στο Σάντρινγκχαμ, στην ανατολική Αγγλία, και στο Ουίνδσορ.Ωστόσο, ο έκπτωτος πρίγκιπας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση των ενταλμάτων, με την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση (Thames Valley Police) να αναγνωρίζει πλέον ότι αυτά δεν είχαν εκδοθεί με τον προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο.«Αποδεχόμαστε ότι η απόφαση του αρχικού δικαστηρίου να εκδώσει τα εντάλματα βάσει της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης ήταν εσφαλμένη και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα πρέπει να ακυρωθούν νομικά» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.Η παραδοχή της αστυνομίας δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τη διαχείριση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τις έρευνες στις κατοικίες του Άντριου.Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Thames Valley Police, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί η τύχη του υλικού που κατασχέθηκε.«Οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται, προκειμένου να καθοριστεί πώς θα γίνει η διαχείριση του υλικού που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες και εάν μπορούμε να το διατηρήσουμε νόμιμα στην κατοχή μας για τις ανάγκες της συνεχιζόμενης έρευνας», ανέφερε.Παράλληλα, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η ποινική έρευνα σε βάρος του παραμένει σε εξέλιξη, παρά την αναγνώριση των προβλημάτων στη διαδικασία έκδοσης των ενταλμάτων. Σημειώνεται ότι η έρευνα των βρετανικών Αρχών ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.