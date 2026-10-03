Στροφή στη στάση Τραμπ απέναντι στην Μελόνι; - «Έχω εξαιρετική σχέση μαζί της», δήλωσε σε δημοσιογράφους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι, γεγονός που θεωρείται αλλαγή στάσης, καθώς το καλοκαίρι είχαν υπάρξει εντάσεις μεταξύ του ίδιου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ