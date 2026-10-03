Στροφή στη στάση Τραμπ απέναντι στην Μελόνι; - «Έχω εξαιρετική σχέση μαζί της», δήλωσε σε δημοσιογράφους
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι

Στροφή στη στάση Τραμπ απέναντι στην Μελόνι; - «Έχω εξαιρετική σχέση μαζί της», δήλωσε σε δημοσιογράφους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι, γεγονός που θεωρείται αλλαγή στάσης, καθώς το καλοκαίρι είχαν υπάρξει εντάσεις μεταξύ του ίδιου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Στροφή στη στάση Τραμπ απέναντι στην Μελόνι; - «Έχω εξαιρετική σχέση μαζί της», δήλωσε σε δημοσιογράφους
«Η σχέση μου με την Τζόρτζια Μελόνι είναι πολύ καλή, μου άρεσε ανέκαθεν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στάσης μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον πλανητάρχη και την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην αρχή του καλοκαιριού.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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