Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ στην Αυστραλία, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
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Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ στην Αυστραλία, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο – Ο κόσμος περίμενε την αναχώρηση της ομάδας ράγκμπι για τον τελικό

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ στην Αυστραλία, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση
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Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάσλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.
Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.
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