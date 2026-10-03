Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ στην Αυστραλία, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ στην Αυστραλία, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση
Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο – Ο κόσμος περίμενε την αναχώρηση της ομάδας ράγκμπι για τον τελικό
Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάσλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.
Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.
Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.
Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.
I’ve cropped this - but this is the moment before the catastrophe happened.— Matt Vandenberg (@M1D3V) October 3, 2026
Bloke is out of control https://t.co/awOEnc855n pic.twitter.com/axy1rJGmbx
Screen grabbed from Snapchat https://t.co/awOEnc855n pic.twitter.com/4bpYi341Sv— Matt Vandenberg (@M1D3V) October 3, 2026
Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα