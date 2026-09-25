Η Γερμανία προστατεύει την Τουρκία με πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία προστατεύει την Τουρκία με πυραύλους

Η γερμανική πυροβολαρχία Patriot θα παραμείνει στην Τουρκία περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Τι ακριβώς προστατεύουν οι Patriot, γιατί βρίσκονται στην Τουρκία και ποια είναι η ελληνική διάσταση.

Η Γερμανία προστατεύει την Τουρκία με πυραύλους
UPD:

Η Γερμανία αποφάσισε να διατηρήσει την πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτύξει στην ανατολική Τουρκία μέχρι τον Απρίλιο του 2027, αντί να ολοκληρώσει την αποστολή της μέσα στον Σεπτέμβριο του 2026, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία γερμανική αντιαεροπορική και αντιπυραυλική «ομπρέλα» μέσα στην Τουρκία, η οποία όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν αποτελεί παραχώρηση γερμανικών Patriot στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το σύστημα παραμένει υπό γερμανικό χειρισμό και λειτουργεί ενταγμένο στο σύστημα ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ.



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