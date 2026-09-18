Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης πολύ χαμηλά
Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης πολύ χαμηλά
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε από τον Λευκό Οίκο ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή η τιμή των καυσίμων θα πέσει σε επίπεδα πριν την κλιμάκωση και ακόμα χαμηλότερα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά
Την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων και πρόσθεσε ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή η τιμή των καυσίμων θα πέσει σε επίπεδα πριν την κλιμάκωση και ακόμα χαμηλότερα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ πρόσθεσε ότι «για να γίνει αυτό, ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη».
«Πιστεύω ότι αν οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μεταξύ της μείωσης των τιμών της βενζίνης και του να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα ήμουν σίγουρος ότι η πλειοψηφία θα ήταν συντριπτική. Ο κόσμος δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για έναν πόλεμο, τον οποίο οι ΗΠΑ κερδίζουν με μεγάλη ευκολία.
Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.
«Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, ούτε διευκρίνισε αν αφορά όλες τις μορφές δημοσιογραφικής πρόσβασης ή μόνο συγκεκριμένες διαπιστεύσεις και εκδηλώσεις.
Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης Τραμπ
Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω από τον Λευκό Οίκο τα Fake News CNN, MSNOW (τα οποία πρόσφατα άλλαξαν το όνομά τους από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!), και Politico (τους αποδέκτες μιας παράνομης και γελοίας συνδρομής 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ενός ρεκόρ όλων των εποχών, απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να τους κρατήσουμε «ζωντανούς». Μου φαίνεται σαν διαφθορά!), ως αποτέλεσμα της συνεχούς «αναφοράς» ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ! Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να αναφέρουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης Fake News. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ πρόσθεσε ότι «για να γίνει αυτό, ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη».
«Πιστεύω ότι αν οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μεταξύ της μείωσης των τιμών της βενζίνης και του να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα ήμουν σίγουρος ότι η πλειοψηφία θα ήταν συντριπτική. Ο κόσμος δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
If they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, it would be a massive landslide. People don’t want Iran to have a nuclear weapon. pic.twitter.com/TJZgOTAFdY
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για έναν πόλεμο, τον οποίο οι ΗΠΑ κερδίζουν με μεγάλη ευκολία.
Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.
Απαγόρευσε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό ΟίκοΝωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα ότι παρουσιάζουν, όπως υποστήριξε, «ψευδείς ειδήσεις» για την κυβέρνησή του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα, υποστηρίζοντας πως τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα «να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα», όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση ή τη χώρα.
«Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, ούτε διευκρίνισε αν αφορά όλες τις μορφές δημοσιογραφικής πρόσβασης ή μόνο συγκεκριμένες διαπιστεύσεις και εκδηλώσεις.
Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης Τραμπ
Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω από τον Λευκό Οίκο τα Fake News CNN, MSNOW (τα οποία πρόσφατα άλλαξαν το όνομά τους από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!), και Politico (τους αποδέκτες μιας παράνομης και γελοίας συνδρομής 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ενός ρεκόρ όλων των εποχών, απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να τους κρατήσουμε «ζωντανούς». Μου φαίνεται σαν διαφθορά!), ως αποτέλεσμα της συνεχούς «αναφοράς» ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ! Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να αναφέρουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης Fake News. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ
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