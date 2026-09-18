Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης πολύ χαμηλά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε από τον Λευκό Οίκο ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή η τιμή των καυσίμων θα πέσει σε επίπεδα πριν την κλιμάκωση και ακόμα χαμηλότερα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά