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Μελόνι: Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις
Μελόνι: Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις
«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η πρωθυπουργός της Ιταλίας
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε σήμερα (20/9) ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα, τα οποία θα θέσουν ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας.
Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.
«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».
Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.
«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».
Italian PM Meloni:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
It cannot happen — it cannot happen — that in an Italian classroom, Italian children are the ones who feel pushed into a corner because they have become the minority. That cannot happen.
Calling all of this "integration" is another lie — a convenient lie for… pic.twitter.com/mrB0JWXrNl
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