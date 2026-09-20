Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου
ΕΛΛΑΔΑ
Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας Άγιος Παντελεήμονας ΗΣΑΠ

Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου

H κοπέλα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον χώρο του σταθμού

Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Στη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από μήνυση μίας 22χρονης κοπέλας η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα και κρατείται.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
5 ΣΧΟΛΙΑ

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