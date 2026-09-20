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Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου
Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου
H κοπέλα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον χώρο του σταθμού
Στη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από μήνυση μίας 22χρονης κοπέλας η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.
Ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα και κρατείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από μήνυση μίας 22χρονης κοπέλας η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.
Ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα και κρατείται.
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