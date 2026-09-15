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Τραγικό δυστύχημα στη Βραζιλία: 74χρονος καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε, δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα στη Βραζιλία: 74χρονος καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε, δείτε βίντεο
Ο άτυχος 74χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα έχοντας δίπλα του μια γυναίκα, όταν ξαφνικά το μπαλκόνι κατέρρευσε
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 74χρονος άνδρας στη Βραζιλία όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι κτηρίου που κατέρρευσε ενώ ο ίδιος περνούσε από μπροστά του.
Το δυστύχημα, το οποίο καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας, σημειώθηκε στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 74χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα έχοντας δίπλα του μια γυναίκα, όταν ξαφνικά το μπαλκόνι κατέρρευσε.
Ο άτυχος άνδρας δεν είχε χρόνο να αντιδράσει με αποτέλεσμα να θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια ενώ η γυναίκα που ήταν δίπλα του γλίτωσε την τελευταία στιγμή και ήταν αυτή που κάλεσε σε βοήθεια.
Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον 74χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του.
Το δυστύχημα, το οποίο καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας, σημειώθηκε στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 74χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα έχοντας δίπλα του μια γυναίκα, όταν ξαφνικά το μπαλκόνι κατέρρευσε.
CONTEÚDO SENSÍVEL - Um homem de 74 anos morreu nesta segunda-feira (14) depois de ser esmagado por uma marquise de concreto que desabou da fachada de um predinho em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 10h e foi registrado por uma câmera de… pic.twitter.com/KMY8hBh96E— g1 (@g1) September 14, 2026
Ο άτυχος άνδρας δεν είχε χρόνο να αντιδράσει με αποτέλεσμα να θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια ενώ η γυναίκα που ήταν δίπλα του γλίτωσε την τελευταία στιγμή και ήταν αυτή που κάλεσε σε βοήθεια.
Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον 74χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του.
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