Αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, πέντε τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλοκή Κρατούμενοι Φυλακές Δομοκού

Αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, πέντε τραυματίες

Δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας

Αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, πέντε τραυματίες
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Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά πέντε τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 20:30, όταν ομάδα εγκλείστων από συγκεκριμένη πτέρυγα (Γ1) κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του ισογείου, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτ Ριζάι.

Εκεί επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα.

Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι) καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, ακόμη τρεις τραυματίες κρατούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Δομοκού όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο.
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