Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: Εύγε Λανουά, άρχισαν τα έργα
Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: Εύγε Λανουά, άρχισαν τα έργα
Ο Άρης επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αγωνίζεται με 9 παίκτες
Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Ο Άρης σχολιάζοντας το 1ο μέρος σημειώνει πως θα έπρεπε να αποβληθούν οι Κένι, Ζαφείρης για τον ΠΑΟΚ ενώ δεν θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι στον ΠΑΟΚ αφού είχε προηγηθεί φάουλ.
Η ανακοίνωση του ΑΡΗ
«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο.
Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.
Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...
Αρχίσανε τα «έργα»...».
Ο Άρης σχολιάζοντας το 1ο μέρος σημειώνει πως θα έπρεπε να αποβληθούν οι Κένι, Ζαφείρης για τον ΠΑΟΚ ενώ δεν θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι στον ΠΑΟΚ αφού είχε προηγηθεί φάουλ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανακοίνωση του ΑΡΗ
«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο.
Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.
Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...
Αρχίσανε τα «έργα»...».
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