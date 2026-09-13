Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: Εύγε Λανουά, άρχισαν τα έργα
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ΠΑΟΚ Άρης Super League 1 Στεφάν Λανουά

Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: Εύγε Λανουά, άρχισαν τα έργα

Ο Άρης επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αγωνίζεται με 9 παίκτες

Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: Εύγε Λανουά, άρχισαν τα έργα
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Οργή στον Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 

Ο Άρης σχολιάζοντας το 1ο μέρος σημειώνει πως θα έπρεπε να αποβληθούν οι Κένι, Ζαφείρης για τον ΠΑΟΚ ενώ δεν θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι στον ΠΑΟΚ αφού είχε προηγηθεί φάουλ.



Η ανακοίνωση του ΑΡΗ

«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο.

Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.

Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...

Αρχίσανε τα «έργα»...».
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