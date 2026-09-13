Ο Τραμπ εμμένει στην υποστήριξή του για μία ενωμένη Ιρλανδία, ενώ όπως δήλωσε «μία άλλη ημέρα» θα μιλήσει και για την Σκωτία
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τραμπ εμμένει στην υποστήριξή του για μία ενωμένη Ιρλανδία, ενώ όπως δήλωσε «μία άλλη ημέρα» θα μιλήσει και για την Σκωτία

«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και όπως φαίνεται σε εμένα ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί» - «Ρωτήσατε για τη Σκωτία, γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα», είπε στους δημοσιογράφους

Ο Τραμπ εμμένει στην υποστήριξή του για μία ενωμένη Ιρλανδία, ενώ όπως δήλωσε «μία άλλη ημέρα» θα μιλήσει και για την Σκωτία
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας «ακόμα».

«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και όπως φαίνεται σε εμένα ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, εμμένοντας σε σχόλια του που έγιναν χθες στο Δουβλίνο.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μία άλλη ημέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.



Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να καλύψουν την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος» 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς ενήλικες πολίτες, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές, τονίζοντας ότι πάντα κρατάει τις υποσχέσεις του.
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