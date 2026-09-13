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Σμήνος πουλιών ήταν τελικά το πιθανό «drone» που οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους
Σμήνος πουλιών ήταν τελικά το πιθανό «drone» που οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους
Το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε μέσα σε 38 λεπτά, αφού το μαχητικό του ΝΑΤΟ πραγματοποίησε οπτική αναγνώριση, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας
Η Λιθουανία έκλεισε σήμερα το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ το ΝΑΤΟ απογείωσε τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος αντιδρώντας στον πιθανό εντοπισμό ενός drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ωστόσο αποδείχτηκε πως τελικά για το περιστατικό οφειλόταν σμήνος πουλιών.
Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο, όπου έχει αναπτύξει αεροσκάφη η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της αποστολής, NATO Baltic Air Defence.
Ο μαραθώνιος του Βίλνιους που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας δεν διακόπηκε δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.
Χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει μία σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους από drones που συνδέονται με την πολεμική διαμάχη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου από μία ώρα, σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων.
Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο, όπου έχει αναπτύξει αεροσκάφη η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της αποστολής, NATO Baltic Air Defence.
Ο μαραθώνιος του Βίλνιους που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας δεν διακόπηκε δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.
Lithuania closes Vilnius airport, NATO summons jets in response to possible drone https://t.co/O4YdCpCrjP https://t.co/O4YdCpCrjP— Reuters (@Reuters) September 13, 2026
Χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει μία σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους από drones που συνδέονται με την πολεμική διαμάχη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου από μία ώρα, σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων.
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