Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Οι Ισραηλινοί ανατίναξαν υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ και οι Αμερικανοί κατέγραψαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ, δείτε βίντεο
Οι Ισραηλινοί ανατίναξαν υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ και οι Αμερικανοί κατέγραψαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ, δείτε βίντεο
Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό
Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.
«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
"Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό", πρόσθεσαν.
Μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ανατίναξε υπόγειες σήραγγες του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στον νότιο Λίβανο .
Η έκρηξη αυτή έγινε αισθητή και από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.
Δείτε βίντεο
Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.
«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.
Δείτε την ανάρτηση Νετανιάχου
«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
"Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό", πρόσθεσαν.
Μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ανατίναξε υπόγειες σήραγγες του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στον νότιο Λίβανο .
Η έκρηξη αυτή έγινε αισθητή και από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.
Δείτε βίντεο
Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.
«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.
Δείτε την ανάρτηση Νετανιάχου
השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן - מנהרות עלי טאהר בלבנון. משלימים את המשימה. שנה טובה! https://t.co/xbDGu7Fhyf— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2026
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