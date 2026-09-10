Οι Ισραηλινοί ανατίναξαν υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ και οι Αμερικανοί κατέγραψαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ, δείτε βίντεο

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».