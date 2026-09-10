Αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο ρωμαϊκό μωσαϊκό και μία πολύχρωμη τοιχογραφία ηλικίας 2.000 ετών στα Λουτρά του Τραϊανού, φωτογραφίες και βίντεο

Τι απεικονίζεται στο ψηφιδωτό

Abrieron al público el fresco conocido como 'La Ciudad Pintada' y el 'Gran Mosaico' en Roma, Italia. Estas obras descubiertas en una galería subterránea en las termas de Trajano, cerca del Coliseo, datan del siglo primero de nuestra era. #EnPunto con @Enrique_Acevedo |… pic.twitter.com/64SoL5ogeV — NMás (@nmas) September 9, 2026

«Επιστρέφουμε αυτό το μοναδικό θαύμα στην πόλη»

Μέρος του ψηφιδωτού, το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια, δεν ήταν εφικτό να ανασυρθεί, αλλά αυτό που απομένει είναι μια. Απεικονίζει μια οχυρωμένη από τείχη πόλη-λιμάνι από πανοραμική άποψη, με δημόσιες πλατείες και πύργους, πράγματα που δεν ήταν συνηθισμένα τον 1ο αιώνα μ.Χ.Οι περίπλοκες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν μπλε και τερακότα χρώματα που έχουν ξεθωριάσει από την πάροδο του χρόνου, και αποτυπώνουν διάφορες σκηνές που εκτυλίσσονται στη πόλη-λιμάνι, σχεδόν σαν μια θεατρική παράσταση.Στο πάνω μέρος του ψηφιδωτού υπάρχουν κοντινές λήψεις διαφόρων χαρακτήρων, σαν να παρακολουθούν τη δράση που εκτυλίσσεται κάτω στο λιμάνι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας γενειοφόρος φιλόσοφος σε φυσικό μέγεθος και η μούσα του, διάφορα αγάλματα και ένας νεαρός ποιητής, καθώς και μια θεατρική σκηνή με κίονες, γιρλάντες και φυτικά σπειροειδή μοτίβα, όλα διακοσμημένα με μπλε και λευκό μάρμαρο και πολύτιμους λίθους, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση του ήλιου που λάμπει πάνω στη θάλασσα.Οι ειδικοί δεν γνωρίζουν ακόμη αν οι σκηνές απεικονίζουν μια ουτοπική λιμενική πόλη ή έναν πραγματικό τόπο στον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο.«Θα μπορούσε να είναι ένας, δεν είμαστε σίγουροι», είπε ο Pacetti, προσθέτοντας ότι καμία γνωστή πόλη δεν έχει τα ίδια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, αλλά ότι κάποιο λιμάνι μπορεί να τα είχε την εποχή που δημιουργήθηκε το μωσαϊκό.Η πρόσφατα αναστηλωμένη τοιχογραφία «», η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κίονες στην είσοδο του χώρου όπου βρέθηκε το μωσαϊκό, ανακαλύφθηκε επίσης κατά τη διάρκεια ανασκαφών τη δεκαετία του 1990.Η τοιχογραφία, που χρονολογείται επίσης στον 1ο αιώνα και έχει έκταση 10 τετραγωνικών μέτρων, είναι εξίσου λεπτομερής με το ψηφιδωτό, με σκηνές που απεικονίζουν μια περιτειχισμένη πόλη, με πύλη εισόδου στο λιμάνι, δρόμους, ένα θέατρο και έναν ναό.Οι αρχαιολόγοι εργάζονται επί του παρόντος για να αποκαλύψουν ένα ακόμη μέρος του ψηφιδωτού, η οποία απεικονίζει τον τρύγο και την οινοποίηση.Ολόκληρος ο χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει τα εκτεταμένα ερείπια των, έκτασης 60.000 τετραγωνικών μέτρων, και την εξέδρα του — ένα μεγάλο ημικυκλικό τοίχωμα στήριξης με εσοχές που υποδηλώνουν ότι τα λουτρά χρησιμοποιούνταν επίσης ως αρχαία βιβλιοθήκη — θα χρησιμοποιηθεί σύντομα για την διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων, σε μια αναφορά στην αρχική του χρήση ως βιβλιοθήκη, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Ρώμης.Έχουν εγκατασταθεί πεζόδρομοι για τους επισκέπτες, καθώς και φωτισμός που βοηθά στην ανάδειξη των περίπλοκων λεπτομερειών τόσο του μωσαϊκού όσο και της τοιχογραφίας. Η πρόσβαση του κοινού ξεκινά αρχικά με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, έως 15 άτομα κάθε φορά, και μόνο τα Σαββατοκύριακα, στο πλαίσιο δοκιμαστικής περιόδου. Στόχος είναι να μελετηθεί η αντίδραση των ιδιαίτερα ευαίσθητων έργων απέναντι στην αυξημένη υγρασία και τις κλιματικές μεταβολές, πριν αποφασιστεί η ευρύτερη πρόσβαση.», δήλωσε ο Roberto Gualtieri, δήμαρχος της Ρώμης, στην τελετή εγκαινίων.Πηγή φωτογραφιών: Reuters