Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Οι διασώστες άκουσαν τις φωνές της και έσπασαν τον τοίχο για να τη σώσουν
Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Οι διασώστες άκουσαν τις φωνές της και έσπασαν τον τοίχο για να τη σώσουν
Η 64χρονη Τσαντίκα Σρέστα εντοπίστηκε στον τέταρτο όροφο σπιτιού που είχε θαφτεί στη λάσπη
Μια συγκλονιστική διάσωση μέσα από την απόλυτη καταστροφή καταγράφηκε στο Νεπάλ, όπου μια 64χρονη γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή του ποταμού Μποτεκόσι.
Η Τσαντίκα Σρέστα βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο τετραώροφου σπιτιού στην περιοχή Μπετραβάτι, στην επαρχία Νουβακότ, το οποίο είχε καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά μετά την ορμητική πλημμύρα.
Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούσαν στην περιοχή άκουσαν αμυδρές φωνές μέσα από το κατεστραμμένο κτίριο. Οι διασώστες σταμάτησαν τις εργασίες με βαριά μηχανήματα και άρχισαν να απομακρύνουν προσεκτικά τα υλικά, μέχρι που κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο στον τοίχο και να την απεγκλωβίσουν.
Η διάσωσή της προκάλεσε συγκίνηση στη χώρα, καθώς θεωρούνταν απίθανο να βρεθεί κάποιος ζωντανός τόσες ημέρες μετά την καταστροφή.
Μετά τον απεγκλωβισμό της, της δόθηκε άμεσα νερό και πρώτες βοήθειες, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού για περαιτέρω περίθαλψη.
Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά την κατάρρευση παγετώνα και τις ακραίες ροές νερού στον ποταμό Μποτεκόσι και τον Τρισούλι άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.
Η ιστορία της Τσαντίκα Σρέστα αποτελεί ένα σπάνιο μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που ακόμη περιμένουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.
Η Τσαντίκα Σρέστα βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο τετραώροφου σπιτιού στην περιοχή Μπετραβάτι, στην επαρχία Νουβακότ, το οποίο είχε καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά μετά την ορμητική πλημμύρα.
Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούσαν στην περιοχή άκουσαν αμυδρές φωνές μέσα από το κατεστραμμένο κτίριο. Οι διασώστες σταμάτησαν τις εργασίες με βαριά μηχανήματα και άρχισαν να απομακρύνουν προσεκτικά τα υλικά, μέχρι που κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο στον τοίχο και να την απεγκλωβίσουν.
Woman rescued in Nepal on the 11th day after the flood— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026
The victim was found alive on the fourth floor of a flooded house in Betravati. Rescuers had to break through a wall, after which she was evacuated and taken to hospital.
According to the latest figures, 1,344 people have… pic.twitter.com/dnztrZbLd5
Είχε παγιδευτεί μέσα στη λάσπη για σχεδόν δύο εβδομάδεςΤο σπίτι της είχε παρασυρθεί και στη συνέχεια καλυφθεί από τεράστιες ποσότητες λάσπης. Η γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη στον επάνω όροφο, ενώ μεγάλο μέρος του κτιρίου είχε καταστραφεί.
Η διάσωσή της προκάλεσε συγκίνηση στη χώρα, καθώς θεωρούνταν απίθανο να βρεθεί κάποιος ζωντανός τόσες ημέρες μετά την καταστροφή.
Μετά τον απεγκλωβισμό της, της δόθηκε άμεσα νερό και πρώτες βοήθειες, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού για περαιτέρω περίθαλψη.
Μια ανάσα ελπίδας μέσα σε μια εθνική τραγωδίαΗ διάσωση της 64χρονης ήρθε την ώρα που το Νεπάλ εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του από μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών.
Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά την κατάρρευση παγετώνα και τις ακραίες ροές νερού στον ποταμό Μποτεκόσι και τον Τρισούλι άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.
Η ιστορία της Τσαντίκα Σρέστα αποτελεί ένα σπάνιο μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που ακόμη περιμένουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.
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