Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης 90ή ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά

Βίντεο του πρωθυπουργού από την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά
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Βίντεο με στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βίντεο ξεκινά με στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της νέας αιμοτολιγικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου  με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στο Άδωνι Γεωργιάδη ότι έχει κόψει πολλές κορδέλες και ότι πρέπει να κόψει και αυτός μία...

Ακολουθούν πλάνα από την τελετή θεμελίωσης του κολυμβητικού κέντρου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και τις συναντήσεις με τους δημοσιογράφους και τα μέλη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά» είναι το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανάρτησή του.

Δείτε το βίντεο

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