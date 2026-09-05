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Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου
Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής - Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής - Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.
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