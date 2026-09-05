Φρουρούμενος σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας, ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε
Φρουρούμενος σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας, ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 31χρονου
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.
Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.
Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.
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