Μητέρα στο Ιλινόις κρέμασε τον 2χρονο γιο της επειδή πίστευε ότι ήταν ο «Αντίχριστος» - Λίγο πριν συζητούσε για τη Λίντσεϊ Κλάνσι

Γείτονας της οικογένειας ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ