Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Τέσσερις νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ
Τέσσερις νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ
Οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για επίθεση στην πόλη Σεμπέκινο, ενώ αναφέρθηκαν και άλλοι τρεις νεκροί άμαχοι στο Ντονέτσκ
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν απόψε οι τοπικές αρχές.
Ειδικότερα, όπως ενημέρωσαν μέσω Telegram, κατά την επίθεση στην πόλη Σεμπέκινο βρήκαν τον θάνατο ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου και ένα ανδρόγυνο. Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του ασθενοφόρου, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Νωρίτερα, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν πως τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας.
Ειδικότερα, όπως ενημέρωσαν μέσω Telegram, κατά την επίθεση στην πόλη Σεμπέκινο βρήκαν τον θάνατο ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου και ένα ανδρόγυνο. Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του ασθενοφόρου, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Νωρίτερα, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν πως τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας.
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