Αλλαγές στο Πεντάγωνο: Ο Άνταμ Τέιλ αναλαμβάνει υπηρεσιακός επικεφαλής του Στρατού Ξηράς μετά την παραίτηση Ντρίσκολ
ΚΟΣΜΟΣ
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Αλλαγές στο Πεντάγωνο: Ο Άνταμ Τέιλ αναλαμβάνει υπηρεσιακός επικεφαλής του Στρατού Ξηράς μετά την παραίτηση Ντρίσκολ

Νέα αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, εν μέσω εντάσεων με τον Πιτ Χέγκσεθ και σειράς αποχωρήσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων

Αλλαγές στο Πεντάγωνο: Ο Άνταμ Τέιλ αναλαμβάνει υπηρεσιακός επικεφαλής του Στρατού Ξηράς μετά την παραίτηση Ντρίσκολ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ονομάζει υπηρεσιακό αντικαταστάτη στη θέση του Νταν Ντρίσκολ, του πρώην υφυπουργού αρμόδιου για τον στρατό ξηράς στο υπουργείο Πολέμου, που προτίμησε να υποβάλει την παραίτησή του, έπειτα από ενάμισι χρόνο στο αξίωμα, εξαιτίας εντάσεων με τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι επέλεξε τον «σπουδαίο πατριώτη» Άνταμ Τέιλ, ως τώρα υφιστάμενο του Ντρίσκολ αρμόδιο για έργα υποδομής του στρατού, που προηγουμένως διετέλεσε επί σειρά ετών συνεργάτης ρεπουμπλικάνων αιρετών στο Κογκρέσο.

Αλλαγές στο Πεντάγωνο: Ο Άνταμ Τέιλ αναλαμβάνει υπηρεσιακός επικεφαλής του Στρατού Ξηράς μετά την παραίτηση Ντρίσκολ


Η αποχώρηση, στις αρχές της εβδομάδας, προστέθηκε σε σειρά διοικητικών αλλαγών, αν όχι εκπαραθυρώσεων, εν μέσω αναταράξεων στο Πεντάγωνο, ιδίως την απαλλαγή από τα καθήκοντά του στην περίπτωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού, του στρατηγού Ράντι Τζορτζ, με τον οποίο είχε στενή σχέση ο Ντρίσκολ.

Ο πρώην υφυπουργός θεωρείτο εξάλλου προσκείμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Πριν από τον στρατηγό Τζορτζ, είχαν αποχωρήσει ο υφυπουργός αρμόδιος για το πολεμικό ναυτικό Τζον Φίλαν κι ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και στην Αφρική Κρίστοφερ Ντόναχιου.
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