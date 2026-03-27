Τροχαίο ατύχημα για τον Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα, συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό επήρεια»

🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP on Tiger Woods' rollover car crash in Florida: "I feel so badly...really close friend of mine, amazing person, amazing man. He's got some difficulty."



Άλλα δύο σοβαρά τροχαία

Σημειώνεται ότι ο Γουντς είχε συλληφθεί και το 2017 για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στη Φλόριντα, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αναίσθητο μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας στον οργανισμό του πέντε διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων δύο ισχυρά παυσίπονα. Στη συνέχεια εισήχθη σε πρόγραμμα αποκατάστασης για εξάρτηση από παυσίπονα.Είχε εμπλακεί επίσης σε σοβαρό τροχαίο το 2009, όταν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό, περιστατικό που συνέβαλε στην αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων και χρήσης ουσιών.Ο γάμος του με την Έλιν Νόρντεγκρεν ολοκληρώθηκε το 2010, ωστόσο οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις, μεγαλώνοντας από κοινού τα παιδιά τους. «Η σχέση που έχουμε σήμερα είναι εξαιρετική», είχε δηλώσει ο Γουντς στο Time το 2015. «Και οι δύο γνωρίζουμε ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας. Μακάρι να το είχα καταλάβει νωρίτερα». Ο 17χρονος γιος τους, Τσάρλι, ακολουθεί καριέρα στο γκολφ και οι γονείς του εμφανίζονται συχνά μαζί σε διοργανώσεις για να τον υποστηρίξουν. Έχουν επίσης μία κόρη, τη Σαμ, 18 ετών.Ο Γουντς διατηρεί σχέση με τη Βανέσα Τραμπ για περισσότερο από έναν χρόνο, με την Daily Mail να αποκαλύπτει τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν γύρω από την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών το 2024. Η Βανέσα είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον Μάρτιο του 2018.