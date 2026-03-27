Τροχαίο ατύχημα για τον Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα, συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό επήρεια»

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27/3) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια», έπειτα από ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) νωρίτερα στην ημέρα σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.
Ο 50χρονος Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάστασή του σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
Σύμφωνα με το SkyNews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των Αρχών. Πληροφορίες θέλουν να έχει υπάρξει σύγκρουση δύο οχημάτων, με τις πρώτες πληροφορίες να θέλουν το ένα όχημα να έχει τουμπάρει σε δρόμο στο Τζούπιτερ Άιλαντ. Όπως ανέφερε ο σερίφης Τζον Μπουντένζικ, ο γνωστός αθλητής ήταν συνεργάσιμος με τις Αρχές, αλλά προσεκτικός στις δηλώσεις του.
«Συνεργάστηκε, αλλά δεν προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον εαυτό του, οπότε ήταν προσεκτικός σε όσα είπε και σε όσα δεν είπε. Όταν ήρθε η στιγμή για την εξέταση, την εξέταση ούρων στη φυλακή, σταμάτησε τη διαδικασία», δήλωσε ο σερίφης.
Όπως εξήγησε, ειδικοί αναγνώρισης χρήσης ουσιών που βρέθηκαν στο σημείο εκτίμησαν ότι ο Γουντς δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά πιθανόν επηρεαζόταν από κάποιο φάρμακο ή άλλη ουσία. «Στο σημείο είχαμε ειδικούς που τον αξιολόγησαν και πίστεψαν ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά ότι επρόκειτο για κάποιο είδος φαρμάκου ή ουσίας. Στη φυλακή συνεργάστηκε με το αλκοτέστ, αλλά δεν θέλησε να συμμετάσχει στην εξέταση ούρων», ανέφερε. Ο σερίφης υπογράμμισε ότι ο Γουντς είχε το δικαίωμα να αρνηθεί τη συγκεκριμένη εξέταση, ωστόσο η άρνηση αυτή συνιστά ξεχωριστή παράβαση.
«Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εξέταση. Υπάρχει σχετική διάταξη βάσει της οποίας θα κατηγορηθεί για την άρνηση, αλλά δεν θα έχουμε ποτέ οριστικά αποτελέσματα για το τι ακριβώς επηρέαζε την κατάστασή του τη στιγμή του ατυχήματος», σημείωσε. Ο Γουντς, ο οποίος κατοικεί στο Jupiter Island περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο του τροχαίου, είχε εμπλακεί σε παρόμοιο ατύχημα το 2021 στην Καλιφόρνια, όταν παγιδεύτηκε στο όχημά του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί πόδι, γεγονός που τον οδήγησε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Το νέο τροχαίο, το τρίτο στην καριέρα του, σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο γκολφ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία της συντρόφου του, Βανέσα Τραμπ.
Κρατείται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Γουντς κρατείται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας και αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον έως τις 23:00 τοπική ώρα.
«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πρόσωπο υψηλού προφίλ, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε ο σερίφης στους δημοσιογράφους. «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Αν παραβιάσεις τον νόμο, εφαρμόζουμε τον νόμο. Θα φροντίσουμε να είναι ασφαλής. Δεν θα τοποθετηθεί στον γενικό πληθυσμό της φυλακής, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να δεχθεί επίθεση ή να επιχειρήσουν άλλοι να εκμεταλλευτούν την περίπτωσή του. Θα πληρώσει το τίμημα, αλλά δεν θα τιμωρηθεί μέσω κακοποίησης στη φυλακή. Δεν τραυματίστηκε. Ήταν νωθρός στο σημείο, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στην ουσία από την οποία επηρεαζόταν».
Μάλιστα, ο Τραμπ - που διατηρεί καλές σχέσεις με τον διάσημο αθλητή, ο οποίος είναι ζευγάρι με την πρώην σύζυγό του γιου του πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - αναφέρθηκε και στο τροχαίο, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στο Μαρ-Α-Λάγκο. «Λυπάμαι πολύ. Αντιμετωπίζει δυσκολίες», δήλωσε, προσθέτοντας: «Υπήρξε ένα ατύχημα και αυτό είναι ό, τι γνωρίζω. Είναι πολύ στενός φίλος μου. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν θέλω να πω περισσότερα».
🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP on Tiger Woods' rollover car crash in Florida: "I feel so badly...really close friend of mine, amazing person, amazing man. He's got some difficulty."
Σημειώνεται ότι ο Γουντς είχε συλληφθεί και το 2017 για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στη Φλόριντα, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αναίσθητο μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας στον οργανισμό του πέντε διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων δύο ισχυρά παυσίπονα. Στη συνέχεια εισήχθη σε πρόγραμμα αποκατάστασης για εξάρτηση από παυσίπονα.
Είχε εμπλακεί επίσης σε σοβαρό τροχαίο το 2009, όταν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό, περιστατικό που συνέβαλε στην αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων και χρήσης ουσιών.
Ο γάμος του με την Έλιν Νόρντεγκρεν ολοκληρώθηκε το 2010, ωστόσο οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις, μεγαλώνοντας από κοινού τα παιδιά τους. «Η σχέση που έχουμε σήμερα είναι εξαιρετική», είχε δηλώσει ο Γουντς στο Time το 2015. «Και οι δύο γνωρίζουμε ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας. Μακάρι να το είχα καταλάβει νωρίτερα». Ο 17χρονος γιος τους, Τσάρλι, ακολουθεί καριέρα στο γκολφ και οι γονείς του εμφανίζονται συχνά μαζί σε διοργανώσεις για να τον υποστηρίξουν. Έχουν επίσης μία κόρη, τη Σαμ, 18 ετών.
Ο Γουντς διατηρεί σχέση με τη Βανέσα Τραμπ για περισσότερο από έναν χρόνο, με την Daily Mail να αποκαλύπτει τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν γύρω από την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών το 2024. Η Βανέσα είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον Μάρτιο του 2018.
