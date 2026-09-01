Tupac Shakur: Πώς ένα βιβλίο βοήθησε να λυθεί το μυστήριο με τη δολοφονία που συγκλόνισε τη hip-hop σκηνή πριν από 30 χρόνια
Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis καταδικάστηκε για τον ρόλο του στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο γνωστός ράπερ το 1996 - Η κόντρα του Tupac με τον Biggie και οι θεωρίες συνωμοσίας που κράτησαν τρεις δεκαετίες
Ένορκοι στο Λας Βέγκας έκριναν ένοχο για φόνο τον 63χρονο Duane «Keffe D» Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος της συμμορίας «South Side Compton Crips», για τον ρόλο του στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Tupac. Μια απόφαση που αποδίδει δικαιοσύνη για την δολοφονία του Tupac, ακριβώς 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.
The jury has found Duane "Keffe D" Davis guilty in the murder of Tupac Shakur, 30 years after the rapper was killed in a drive-by shooting in Las Vegas.— ABC News (@ABC) September 1, 2026
Jurors deliberated for less than three hours before finding him guilty of murder with the use of a deadly weapon with the… pic.twitter.com/fbS95K18Pr
Κατά τη διάρκεια της δίκης, που διήρκεσε δύο εβδομάδες, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Davis ήταν ο «διοικητής επί του πεδίου» της επιχείρησης για τη δολοφονία του Shakur και ότι κίνητρό του ήταν η εκδίκηση μετά τον καβγά στον οποίο είχε εμπλακεί ο ράπερ με τον ανιψιό του, Orlando «Baby Lane» Anderson. Η καταδίκη έρχεται να δώσει μια πολυαναμενόμενη απάντηση σε μία από τις πλέον διάσημες ανεξιχνίαστες υποθέσεις της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, η οποία απασχόλησε επί δεκαετίες τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.
BREAKING: Duane "Keffe D" Davis has been found guilty of first-degree murder with use of a deadly weapon in connection with the 1996 killing of Tupac Shakur, nearly 30 years after the rapper was fatally shot in Las Vegas.— XXL Magazine (@XXL) September 1, 2026
Jurors deliberated for about 90 minutes before reaching… pic.twitter.com/mw5wLEhXbb
«Περιμέναμε 30 χρόνια για να μπορέσουμε να πενθήσουμε όπως πρέπει», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ξάδελφος του Tupac, Zayd Akinyela.
Η δολοφονία που συγκλόνισε τη hip-hop σκηνήΟ Tupac Shakur βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του το 1996, μαζί με την άνοδο της ραπ μουσικής. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ «All Eyez on Me», το οποίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, και είχε εξελιχθεί σε παγκόσμιο αστέρα. Ηταν ένας από τους πρώτους πολύ μεγάλους αστέρες της συγκεκριμένης σκηνής.
Τον Σεπτέμβριο του 1996 βρισκόταν στο Λας Βέγκας, όπου είχε παρακολουθήσει αγώνα του Mike Tyson στο ξενοδοχείο MGM Grand. Το ίδιο βράδυ, ενώ κατευθυνόταν σε πάρτι μαζί με τον Marion «Suge» Knight, ιδρυτή της Death Row Records, δέχθηκε επίθεση κοντά στη διάσημη λεωφόρο του Λας Βέγκας.
Ο θάνατός του, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια περίοδο κατά την οποία η επιρροή του στη μουσική και την αμερικανική κουλτούρα αυξανόταν διαρκώς, τον μετέτρεψε σε σχεδόν μυθική μορφή της hip-hop, με το όνομά του να «δοξάζεται» μέχρι και σήμερα. Μετά τη δολοφονία του κυκλοφόρησαν δεκάδες τραγούδια, βίντεο και άλμπουμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την υστεροφημία του ως ενός από τους πιο παραγωγικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.
Η κόντρα με τον Biggie και οι θεωρίες συνωμοσίαςΓια χρόνια δεν υπήρξε καμία σύλληψη για τη δολοφονία του Tupac, ενώ η αστυνομία του Λας Βέγκας είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους επικριτές της, δεν αξιοποίησε κρίσιμα στοιχεία. Η υπόθεση παρέμενε ένα μυστήριο, με τις θεωρίες συνωμοσίας να πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η δολοφονία συνδέθηκε με τον περίφημο ανταγωνισμό μεταξύ της hip-hop σκηνής της ανατολικής και της δυτικής ακτής των ΗΠΑ. Ο Tupac βρισκόταν σε ανοιχτή κόντρα με τον μοναδικό ράπερ της εποχής που είχε αντίστοιχο μέγεθος με τον ίδιο. Ο λόγος για τον Notorious B.I.G. (ή και Biggie Smalls) με τον οποίο είχαν ανταλλάξει συχνά ευθείας επιθέσεις, προσβολές και απειλές στα τραγούδια τους.
Ο Biggie δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες λιγότερο από έξι μήνες μετά τον Tupac, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη μυθολογία γύρω από τη μεταξύ τους διαμάχη.
Οι δύο ράπερ εξελίχθηκαν σε εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του hip-hop της δεκαετίας του 1990, ενώ το γεγονός ότι οι δολοφονίες τους παρέμεναν ανεξιχνίαστες δημιούργησε μια ολόκληρη βιομηχανία βιβλίων, ντοκιμαντέρ και ερευνών που υποστήριζαν ότι αποκάλυπταν την «πραγματική ιστορία», συχνά προβάλλοντας θεωρίες περί συγκάλυψης.
Πώς άνοιξε ξανά η υπόθεση 30 χρόνια μετά τη δολοφονίαΟι αρχές υποστηρίζουν ότι η εικόνα για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 1996 άρχισε να ξεκαθαρίζει τα τελευταία χρόνια χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στον ίδιο τον Duane Davis.
Ο Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, ήταν γνωστός εδώ και χρόνια στους ερευνητές αφού ήταν ο μοναδικός εν ζωή άνθρωπος που επέβαινε στο αυτοκίνητο από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί εναντίον του Tupac. Οι αρχές τον είχαν επίσης εξετάσει στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Notorious B.I.G. Αν και για ένα διάστημα είχε θεωρηθεί ύποπτος, στη συνέχεια είχε αποκλειστεί από τους ερευνητές.
Κατά τη διάρκεια της φετινής δίκης, οι ένορκοι άκουσαν συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Davis στους αστυνομικούς το 2008, στην οποία υποστήριζε ότι εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Tupac ήταν ο ανιψιός του, Orlando Anderson. Ο Anderson σκοτώθηκε σε άσχετη ένοπλη επίθεση το 1998. Παρά τους ισχυρισμούς του Davis, οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν συγκεντρώσει τότε επαρκή στοιχεία για να ασκήσουν διώξεις.
Duane "Keffe D" Davis—tried for the murder of Tupac Shakur on Sept. 7, 1996, in Las Vegas—has been given a verdict. Davis was found guilty by the jury 30 years after the deadly shooting. https://t.co/eutV1LT1QR pic.twitter.com/CeQQLFnVcE— E! News (@enews) September 1, 2026
Η υπόθεση πήρε νέα τροπή το 2019, όταν ο Davis εξέδωσε τα απομνημονεύματά του και περιέγραψε τη συμμετοχή του στα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν εξοργισμένος από την επίθεση που είχε προηγηθεί σε βάρος του ανιψιού του και εξασφάλισε ένα όπλο με σκοπό να εντοπίσει τον Tupac και να έρθει αντιμέτωπος με τον Suge Knight.
Το βιβλίο που τον οδήγησε στο εδώλιο
Μαζί με άλλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο Anderson, άρχισε να αναζητά την παρέα του ράπερ. Όταν τελικά τους εντόπισαν, τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο βιβλίο του ο Davis περιέγραψε ότι δεν ανταλλάχθηκαν λόγια και ότι, όταν ο Tupac έκανε μια κίνηση προς το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ένας από τους άνδρες που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα άρπαξε ένα Glock και άρχισε να πυροβολεί.
Duane "Keffe D" Davis has been found Guilty of first-degree murder with a deadly weapon for the murder of Tupac Shakur after almost 30 yrs— AuxGod (@AuxGod_) September 1, 2026
Here’s a clip of Keffe D saying it looked like 2Pac was break dancing while he got shot pic.twitter.com/RdAF5Uy9Sh
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η απόφαση του Davis να καταγράψει δημοσίως όλα αυτά στα απομνημονεύματά του ήταν εκείνη που τελικά άνοιξε τον δρόμο για την ποινική δίωξή του. «Αν είχε αποφασίσει να μην γράψει ποτέ αυτό το βιβλίο, πιθανότατα δεν θα είχε διωχθεί ποτέ για το συγκεκριμένο έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Marc DiGiacomo.
«Μυθοπλασία και όχι γεγονότα», υποστήριξε η υπεράσπισηΗ υπεράσπιση του Davis προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει τη χρήση του βιβλίου ως αποδεικτικού στοιχείου στη δίκη. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι όσα περιλαμβάνονταν στα απομνημονεύματα ήταν υπερβολικά και είχαν παρουσιαστεί με τρόπο που τοποθετούσε ψευδώς τον Davis «στο επίκεντρο των πάντων», προκειμένου να αποκομίσει προσωπικό όφελος.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο συνήγορός του Michael Sanft υποστήριξε επίσης ότι οι ερευνητές διέθεταν ελάχιστα πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ενοχή του. Όπως ανέφερε, ούτε οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε προηγούμενες δηλώσεις του Davis, καθώς δεν τον θεωρούσαν αξιόπιστο.
«Αυτά που σας παρουσιάζουν ως γεγονότα είναι στην πραγματικότητα μυθοπλασία», είπε ο Sanft απευθυνόμενος στους ενόρκους. Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι ένορκοι στο Λας Βέγκας απέρριψαν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και έκριναν τον Duane «Keffe D» Davis ένοχο για τη δολοφονία του Tupac Shakur.
Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.
Tupac's murder went unsolved for 27 years. Then the man in the front passenger seat published a memoir about that night, and a Las Vegas jury just needed 3 hours to convict him.— Aakash Gupta (@aakashgupta) September 1, 2026
Here's the wild part. Duane "Keffe D" Davis had already confessed to police back in 2008, and it was… https://t.co/1FMGdmJA83 pic.twitter.com/TCIe3FnnDO
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