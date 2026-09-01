Tupac Shakur: Πώς ένα βιβλίο βοήθησε να λυθεί το μυστήριο με τη δολοφονία που συγκλόνισε τη hip-hop σκηνή πριν από 30 χρόνια

Η κόντρα με τον Biggie και οι θεωρίες συνωμοσίας

Πώς άνοιξε ξανά η υπόθεση 30 χρόνια μετά τη δολοφονία



Το βιβλίο που τον οδήγησε στο εδώλιο

«Μυθοπλασία και όχι γεγονότα», υποστήριξε η υπεράσπιση

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι, όταν μια Cadillac πλησίασε από το πλάι και οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ. Ο Tupac δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα. Ήταν μόλις 25 ετών.Ο θάνατός του, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια περίοδο κατά την οποία η επιρροή του στη μουσική και την αμερικανική κουλτούρα αυξανόταν διαρκώς, τον μετέτρεψε σε σχεδόν μυθική μορφή της hip-hop, με το όνομά του να «δοξάζεται» μέχρι και σήμερα. Μετά τη δολοφονία του κυκλοφόρησαν δεκάδες τραγούδια, βίντεο και άλμπουμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την υστεροφημία του ως ενός από τους πιο παραγωγικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.Για χρόνια δεν υπήρξε καμία σύλληψη για τη δολοφονία του Tupac, ενώ η αστυνομία του Λας Βέγκας είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους επικριτές της, δεν αξιοποίησε κρίσιμα στοιχεία. Η υπόθεση παρέμενε ένα μυστήριο, με τις θεωρίες συνωμοσίας να πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο.Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η δολοφονία συνδέθηκε με τον περίφημο ανταγωνισμό μεταξύ της hip-hop σκηνής τηςκαι τηςτων ΗΠΑ. Ο Tupac βρισκόταν σε ανοιχτή κόντρα με τον μοναδικό ράπερ της εποχής που είχε αντίστοιχο μέγεθος με τον ίδιο. Ο λόγος για τον Notorious B.I.G. (ή και Biggie Smalls) με τον οποίο είχαν ανταλλάξει συχνά ευθείας επιθέσεις, προσβολές και απειλές στα τραγούδια τους.Ο Biggie δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες λιγότερο από έξι μήνες μετά τον Tupac, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη μυθολογία γύρω από τη μεταξύ τους διαμάχη.Οι δύο ράπερ εξελίχθηκαν σε εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του hip-hop της δεκαετίας του 1990, ενώ το γεγονός ότι οι δολοφονίες τους παρέμεναν ανεξιχνίαστες δημιούργησε μια ολόκληρη βιομηχανία βιβλίων, ντοκιμαντέρ και ερευνών που υποστήριζαν ότι αποκάλυπταν τηνσυχνά προβάλλοντας θεωρίες περί συγκάλυψης.Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η εικόνα για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 1996 άρχισε να ξεκαθαρίζει τα τελευταία χρόνια χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στον ίδιο τον Duane Davis.Ο Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, ήταν γνωστός εδώ και χρόνια στους ερευνητές αφού ήταν ο μοναδικός εν ζωή άνθρωπος που επέβαινε στο αυτοκίνητο από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί εναντίον του Tupac. Οι αρχές τον είχαν επίσης εξετάσει στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Notorious B.I.G. Αν και για ένα διάστημα είχε θεωρηθεί ύποπτος, στη συνέχεια είχε αποκλειστεί από τους ερευνητές.Κατά τη διάρκεια της φετινής δίκης, οι ένορκοι άκουσαν συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Davis στους αστυνομικούς το 2008, στην οποία υποστήριζε ότι εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Tupac ήταν ο ανιψιός του, Orlando Anderson. Ο Anderson σκοτώθηκε σε άσχετη ένοπλη επίθεση το 1998. Παρά τους ισχυρισμούς του Davis, οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν συγκεντρώσει τότε επαρκή στοιχεία για να ασκήσουν διώξεις.Η υπόθεση πήρε νέα τροπή το 2019, όταν ο Davis εξέδωσε τα απομνημονεύματά του και περιέγραψε τη συμμετοχή του στα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν εξοργισμένος από την επίθεση που είχε προηγηθεί σε βάρος του ανιψιού του και εξασφάλισε ένα όπλο με σκοπό να εντοπίσει τον Tupac και να έρθει αντιμέτωπος με τον Suge Knight.Μαζί με άλλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο Anderson, άρχισε να αναζητά την παρέα του ράπερ. Όταν τελικά τους εντόπισαν, τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο βιβλίο του ο Davis περιέγραψε ότι δεν ανταλλάχθηκαν λόγια και ότι, όταν ο Tupac έκανε μια κίνηση προς το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ένας από τους άνδρες που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα άρπαξε ένα Glock και άρχισε να πυροβολεί.Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η απόφαση του Davis να καταγράψει δημοσίως όλα αυτά στα απομνημονεύματά του ήταν εκείνη που τελικά άνοιξε τον δρόμο για την ποινική δίωξή του. «Αν είχε αποφασίσει να μην γράψει ποτέ αυτό το βιβλίο, πιθανότατα δεν θα είχε διωχθεί ποτέ για το συγκεκριμένο έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Marc DiGiacomo.Η υπεράσπιση του Davis προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει τη χρήση του βιβλίου ως αποδεικτικού στοιχείου στη δίκη. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι όσα περιλαμβάνονταν στα απομνημονεύματα ήταν υπερβολικά και είχαν παρουσιαστεί με τρόπο που τοποθετούσε ψευδώς τον Davis «», προκειμένου να αποκομίσει προσωπικό όφελος.Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο συνήγορός του Michael Sanft υποστήριξε επίσης ότι οι ερευνητές διέθεταν ελάχιστα πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ενοχή του. Όπως ανέφερε, ούτε οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε προηγούμενες δηλώσεις του Davis, καθώς δεν τον θεωρούσαν αξιόπιστο.», είπε ο Sanft απευθυνόμενος στους ενόρκους. Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι ένορκοι στο Λας Βέγκας απέρριψαν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και έκριναν τον Duane «Keffe D» Davis ένοχο για τη δολοφονία του Tupac Shakur.Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.