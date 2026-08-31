Πράσινο φως από το Ανώτατο Δικαστήριο για να συνεχιστεί η αίθουσα δεξιώσεων του Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Πράσινο φως από το Ανώτατο Δικαστήριο για να συνεχιστεί η αίθουσα δεξιώσεων του Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Με οριακή πλειοψηφία (5-4) απέρριψε το σώμα την προσφυγή ομάδας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία επιδίωκε να αναστείλει επ’ αόριστον το αμφιλεγόμενο έργο
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με απόφασή που εκδόθηκε τη Δευτέρα, άνοιξε τον δρόμο για τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή μιας νέας τεράστιας αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο.
Με ψήφους 5-4 απέρριψε την προσφυγή μιας ομάδας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία επιδίωκε να αναστείλει επ’ αόριστον το αμφιλεγόμενο έργο.
Οι δικαστές που μειοψήφισαν ήταν οι τρεις φιλελεύθεροι και ο πρόεδρος του σώματος Τζον Ρόμπερτς
Η απόφαση του Τραμπ να γκρεμίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευάσει εκεί μια… αίθουσα χορού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Στην πορεία το έργο μεγάλωσε, απέκτησε ξεχωριστούς χώρους για αντιμετώπιση των drone, ενώ ο προϋπολογισμός του συνεχώς διογκωνόταν.
Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 65%.
Με ψήφους 5-4 απέρριψε την προσφυγή μιας ομάδας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία επιδίωκε να αναστείλει επ’ αόριστον το αμφιλεγόμενο έργο.
Οι δικαστές που μειοψήφισαν ήταν οι τρεις φιλελεύθεροι και ο πρόεδρος του σώματος Τζον Ρόμπερτς
Η απόφαση του Τραμπ να γκρεμίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευάσει εκεί μια… αίθουσα χορού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Στην πορεία το έργο μεγάλωσε, απέκτησε ξεχωριστούς χώρους για αντιμετώπιση των drone, ενώ ο προϋπολογισμός του συνεχώς διογκωνόταν.
Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 65%.
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