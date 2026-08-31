Ο Μόντι είπε στον Πούτιν ότι η Ινδία υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Μόντι είπε στον Πούτιν ότι η Ινδία υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης
Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
«Κάθε μέρα πολέμου γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα, πρέπει να εργαστούμε για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε σύμφωνα με το Interfax.
Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.
«Κάθε μέρα πολέμου γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα, πρέπει να εργαστούμε για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε σύμφωνα με το Interfax.
Modi urged Putin to stop the war in Ukraine— Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2026
At a meeting with Putin at the SCO summit in Bishkek, Indian Prime Minister Modi said, “Every day of war sets humanity back, and it is necessary to move toward an end to hostilities.” pic.twitter.com/JMUw53cu6X
Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα