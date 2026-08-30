Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Axios: Ο Ράτκλιφ πρότεινε στους Ρώσους τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία
Axios: Ο Ράτκλιφ πρότεινε στους Ρώσους τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος την απέρριψε
Ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, πρότεινε τη πραγματοποίηση τριμερούς συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.
Η επίσκεψη του Ράτκλιφ, σημειώνει δημοσίευμα του Axios, είχε ως στόχο -εν μέρει τουλάχιστον- να διαπιστωθεί αν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να πειστεί ο Πούτιν να προχωρήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές.
Ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνήθης διαδικασία» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.
Στη Μόσχα ο Ράτκλιοφ συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρύσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.
Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση για μια τριμερή σύνοδο κορυφής.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα αυτή και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι ήταν σύμφωνος, αλλά ο Πούτιν την απέρριψε.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ εμπλέχθηκε προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Η επίσκεψη του Ράτκλιφ, σημειώνει δημοσίευμα του Axios, είχε ως στόχο -εν μέρει τουλάχιστον- να διαπιστωθεί αν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να πειστεί ο Πούτιν να προχωρήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές.
Ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνήθης διαδικασία» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.
Στη Μόσχα ο Ράτκλιοφ συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρύσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.
Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση για μια τριμερή σύνοδο κορυφής.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα αυτή και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι ήταν σύμφωνος, αλλά ο Πούτιν την απέρριψε.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ εμπλέχθηκε προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
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