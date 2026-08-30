Πάνω από 170.000 δολάρια σε αποζημίωση θα καταβάλει ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ που έβαζε στοιχήματα με τις ομιλίες του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Αποζημίωση

Πάνω από 170.000 δολάρια σε αποζημίωση θα καταβάλει ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ που έβαζε στοιχήματα με τις ομιλίες του

Χρησιμοποιούσε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίζει πάνω σε όσα έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος

Πάνω από 170.000 δολάρια σε αποζημίωση θα καταβάλει ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ που έβαζε στοιχήματα με τις ομιλίες του
Ο πρώην χειριστής του οτοκιού του Λευκού Οίκου καταδικάστηκε να πληρώσει πάνω από 172.000 δολάρια επειδή χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίζει με τις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκάμπριελ Περέζ διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές σχετικά με το τι θα έλεγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ομιλιών του μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα Kalshi. Πρόκειται για πλατφόρμα αγορών προβλέψεων όπου οι χρήστες μπορούν να στοιχηματίζουν σε πραγματικά γεγονότα.

Η ρυθμιστική αρχή της πλατφόρμας, η Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC), δήλωσε ότι ο Περέζ θα πρέπει να παραδώσει τα κέρδη ύψους 107.539,02 δολαρίων και να καταβάλει αστικό πρόστιμο 65.000 δολαρίων.

Του επιβλήθηκε και απαγόρευση συναλλαγών για τρία χρόνια.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα, αναφέρει το BBC.

Τον Ιούλιο, η τότε εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ είχε δηλώσει ότι ο Περέζ βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών και δεν θα επανέρχονταν στη θέση του.

Η εταιρεία είχε δηλώσει στο BBC ότι οι αναλυτές της είχαν παρατηρήσει τον Μάρτιο ασυνήθιστες συναλλαγές στις «αγορές αναφορών» (mention markets) – συμβόλαια μέσω των οποίων οι χρήστες προβλέπουν αν ένας ομιλητής θα χρησιμοποιήσει συνηθισμένους όρους, όπως συγκεκριμένες χώρες, προεκλογικά συνθήματα ή λέξεις.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα λογαριασμών, διαπίστωσε ότι ο χρήστης ήταν ομοσπονδιακός υπάλληλος που χειριζόταν τα οτοκιού του Λευκού Οίκου και ανέφερε τη δραστηριότητα στην ρυθμιστική αρχή.

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