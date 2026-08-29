Το βίντεο Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα με τη γραβάτα: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»

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Βίντεο από την περιοδεία του στηανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε στην περιοχή.Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να δείχνει μία γραβάτα και να σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με μήνυμα για τις προοπτικές της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».