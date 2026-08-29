Το βίντεο Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα με τη γραβάτα: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Δυτική Μακεδονία

Το βίντεο Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα με τη γραβάτα: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»

Ο πρωθυπουργός συγκέντρωσε σε βίντεο στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην περιοχή και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Το βίντεο Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα με τη γραβάτα: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»
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Βίντεο από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε στην περιοχή.

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να δείχνει μία γραβάτα και να σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με μήνυμα για τις προοπτικές της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

Δείτε το βίντεο:

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