Politico: Η Ουκρανία λέει ότι έχει πληροφορίες πως ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει νέες χερσαίες επιχειρήσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Ντόναλντ Τουσκ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Politico: Η Ουκρανία λέει ότι έχει πληροφορίες πως ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει νέες χερσαίες επιχειρήσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ

Ο συνεργάτης του Ζελένσκι που έκανε την αποκάλυψη, διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων

Politico: Η Ουκρανία λέει ότι έχει πληροφορίες πως ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει νέες χερσαίες επιχειρήσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ
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Η Ρωσία σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις κατά του Κιέβου και της πόλης Τσερνίχιβ, υποστηρίζει η ουκρανική πλευρά, σε μία περίοδο που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με drone κατά ουκρανικών πόλεων.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Πάβλο Πάλιζα, που είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ουκρανική πλευρά έχει λάβει και επιβεβαιώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ρωσική στρατιωτική ηγεσία έχει λάβει εντολές από το Κρεμλίνο για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επιθέσεων στις δύο πόλεις. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται για την πραγματοποίηση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον Πάλιζα, προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι «να αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών που θα επέτρεπαν στους Ρώσους να ξεκινήσουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».

«Η κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά συνεχίζεται»


Οι δηλώσεις του Ουκρανού αξιωματούχου έγιναν λίγο μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι η Ρωσία δοκιμάζει τη δυνατότητά της να κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα. Οι ρωσικές απώλειες, σημειώνεται, ξεπερνούν πλέον τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Μόσχα ενδέχεται να ανακοινώσει νέα επιστράτευση.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε το Σάββατο ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας συνεχίζεται». Η δήλωση ήρθε μετά την ενημέρωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μετά και την αιφνιδιαστική επίθεση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, όπου προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ο Τουσκ τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεροπορική υποστήριξη. Όπως ανέφερε, οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί» και ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικά σενάρια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο με «σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις από drone με κινητήρες τζετ». Σε ξεχωριστό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Παρασκευή το βράδυ, παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία χρειάζεται να «επιταχύνει σημαντικά» την παραγωγή συστημάτων αναχαίτισης που μπορούν να καταρρίπτουν τα ιρανικής σχεδίασης drone τύπου Shahed.
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