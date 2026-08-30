Η πρώτη ομιλία του νέου βασιλιά της Νορβηγίας: Πατέρα, σ'ευχαριστώ, τώρα είναι η σειρά μου

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Η Νορβηγία άνοιξε σήμερα μια νέα σελίδα στην ιστορία της με τον βασιλιάπου εκφώνησε ομιλία στη μνήμη του πατέρα του Χάραλντ, ο οποίος ήταν μια ενωτική προσωπικότητα που έμεινε 35 χρόνια στον θρόνο.«Πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα, το γεγονός ότι βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να μοιράζονται τον πόνο μας, μας δίνει παρηγοριά και δύναμη», δήλωσε ο 53χρονος βασιλιάς σε διάγγελμα που μετέδωσε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.Ο βασιλιάς Χάραλντ «μας υπενθύμιζε συνεχώς, μέσα στην οικογένεια, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Να βρει τον δικό του δρόμο. Να είναι ο εαυτός του... Τώρα είναι η σειρά μου», πρόσθεσε.«Σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο καλός μπαμπάς για εμένα και τη Μάρθα», είπε ο Χάακον, αναφέροντας και την αδελφή του, πριγκίπισσα«Ήσουν επίσης ένας ζεστός και αστείος παππούς. Ένας στοργικός και φροντιστικός σύζυγος. Ένας γενναιόδωρος πεθερός, μας στήριξες και μας φρόντιζες όλους».«Θα μου λείψει», είπε ο 53χρονος για τον πατέρα του. «Θα μου λείψει το γέλιο του, ο ζεστός, εγκάρδιος τρόπος που προσέγγιζε ανθρώπους και καταστάσεις».Νωρίτερα, ο Χάακον Η΄ είχε δεχτεί τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου και μετά την ηγεσία της Εκκλησίας της Νορβηγίας.κηρύχθηκε στο σκανδιναβικό βασίλειο μετά τον θάνατο την Παρασκευή, σε ηλικία 89 ετών, του μακροβιότερου μονάρχη στην Ευρώπη.Οι εκκλησίες σε όλη τη χώρα θα τελέσουν επιμνημόσυνες τελετές την Κυριακή. Η βασιλική οικογένεια θα παρακολουθήσει τη λειτουργία στο Άσκερ, νότια του Όσλο.Πολλοί Νορβηγοί πέρασαν το Σάββατο από το παρεκκλήσι των Ανακτόρων του Όσλο, όπου βουνά από λουλούδια καλύπτουν το έδαφος καθώς περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής.Ο νέος βασιλιάς, όπως και ο πατέρας του, θα έχει κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα. Επέλεξε το όνομα Χάακον Η΄ και σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα των προγόνων του διαιωνίζοντας το ίδιο σύνθημα: "Όλα για τη Νορβηγία".