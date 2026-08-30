Οι Ταλιμπάν στέλνουν ομάδα στη Γερμανία για να βοηθήσει τις απελάσεις στο Αφγανιστάν

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Οι de facto Αρχές των Ταλιμπάν έστειλαν προσωρινά περισσότερο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση στο Βερολίνο, με σκοπό να διευκολυνθεί η σχεδιαζόμενη αύξηση των απελάσεων εκατοντάδων ανθρώπων από το Αφγανιστάν.«Για να επιτευχθεί ο στόχος» που ορίστηκε από την κυβέρνηση συνασπισμού όσον αφορά τους "επαναπατρισμούς", πρέπει να «εκδίδονται έγγραφα αναγνωριζόμενα από τη de facto κυβέρνηση», εξήγησε η γερμανική διπλωματία το Σάββατο.Για τον σκοπό αυτό, πέρα από επαρκές προσωπικό, πρέπειπροκειμένου να «αυξηθεί ο αριθμός των επαναπατρισμών», συνέχισε το γερμανικό υπουργείο της Γερμανίας.Έτσι, για να εξασφαλιστεί ότι θα εκπληρώνονται «οι τεχνικές προϋποθέσεις», επιτράπηκε να εισέλθει στη χώρα, «σε βραχυπρόθεσμη χρονική βάση», ομάδα «τεχνικής υποστήριξης», πρόσθεσε.Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών,, απελάθηκαν στο Αφγανιστάν από τον Μάρτιο του 2025.Η πιο πρόσφατη απέλαση με ειδική πτήση, που μετέφερε 23 πρόσωπα, απογειώθηκε από τη Λειψία για την Καμπούλ την Τρίτη.Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε τηνστη Γερμανία. Μέχρι πρότινος, οι αποστολές αυτές στελεχώνονταν αποκλειστικά από διπλωμάτες διορισμένους από την προηγούμενη, υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση, που ανέτρεψαν οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021.Στις αρχές Ιουνίου, σχεδιαζόμενη μαζική απέλαση Αφγανών ματαιώθηκε, διότι οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Η de facto κυβέρνησή τους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της εξαιτίας αυτής που θεώρησε έλλειψη βούλησης του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών να διεξαχθεί διάλογος.Επικριτές της γερμανικής κυβέρνησης, ανάμεσά τους ιδίως πολιτικοί των Πρασίνων, έχουν στηλιτεύσει επανειλημμένα την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς διότι κρίνουν πως κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση των απελάσεων, παρότι, εν μέρει εξαιτίας των αθρόων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που του προσάπτονται, ειδικά σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.