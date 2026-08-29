Παιχνίδια κατασκόπων: Γιατί οι Βρετανοί φοβούνται κινεζική παρακολούθηση στο Ακρωτήρι της Κύπρου
Παιχνίδια κατασκόπων: Γιατί οι Βρετανοί φοβούνται κινεζική παρακολούθηση στο Ακρωτήρι της Κύπρου
Στη δυτική Λεμεσό, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τη βρετανική βάση, ένα πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει προκαλέσει προβληματισμό στους βρετανικούς μηχανισμούς ασφαλείας, εξαιτίας της «στρατηγικής» θέσης του
Σε μία εποχή κατά την οποία η κατασκοπεία δεν απαιτεί απαραίτητα την παρουσία ενός πράκτορα μέσα σε μία στρατιωτική εγκατάσταση, ακόμη και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να αποκτήσει διαφορετική σημασία και κυρίως να προβληματίσει τις μυστικές υπηρεσίες μίας χώρας όπως η Μεγάλη Βρετανία.
Στη δυτική Λεμεσό, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από μία από τις πιο κρίσιμες βρετανικές βάσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ένα πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει προκαλέσει προβληματισμό στους βρετανικούς μηχανισμούς ασφαλείας εξαιτίας της θέσης, του ύψους και των επιχειρηματικών του διασυνδέσεων. Η υπόθεση αναδείχθηκε μέσα από έρευνα της Telegraph και αφορά το «City of Dreams Mediterranean», την «Πόλη των Ονείρων της Μεσογείου», στο Ζακάκι της Λεμεσού, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά και επενδυτικά έργα που έγιναν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
Το συγκρότημα βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα από τη βάση του Ακρωτηρίου, ενώ το οικόπεδό του εφάπτεται σε δύο σημεία με τη βρετανική περιοχή κυριαρχίας, χωρίς βεβαίως το ίδιο να βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η απόσταση. Η περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη και από τα υψηλότερα σημεία του κτιρίου υπάρχει οπτική επαφή με τμήματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με κεραίες αλλά και με περιοχές στις οποίες καταγράφεται αεροπορική δραστηριότητα. Για μία υπηρεσία πληροφοριών, αυτή η δυνατότητα αποκτά αξία όχι επειδή προσφέρει κάποιο «μυστικό» από μόνη της, αλλά επειδή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες πηγές. Απογειώσεις, προσγειώσεις, τύποι αεροσκαφών, μεταβολές στον ρυθμό των πτήσεων ή ακόμη και η παρουσία συγκεκριμένων μέσων σε συγκεκριμένες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν, όταν καταγράφονται συστηματικά, μία εικόνα για την επιχειρησιακή λειτουργία μιας βάσης.
Οι βρετανικές ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα του ξενοδοχείου και στις μεγάλες σουίτες, από όπου κάποιος με κατάλληλο φωτογραφικό ή οπτικό εξοπλισμό θα μπορούσε θεωρητικά να παρακολουθεί μέρος της δραστηριότητας στην περιοχή.
Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δημόσια απόδειξη ότι το ξενοδοχείο χρησιμοποιήθηκε πράγματι για κινεζική κατασκοπεία. Δεν έχει ανακοινωθεί η ανακάλυψη εξοπλισμού παρακολούθησης, δεν έχει αποκαλυφθεί επιχείρηση κινεζικών υπηρεσιών και δεν έχει υπάρξει σύλληψη προσώπου που να συνδέει το συγκεκριμένο συγκρότημα με τέτοιου είδους δραστηριότητα. Αυτό που υπάρχει είναι μία υπόθεση ασφαλείας, βασισμένη στη γεωγραφία, στις δυνατότητες παρατήρησης και στο ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι βρετανικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σήμερα την Κίνα.
Η ιδιοκτησιακή δομή του συγκροτήματος είναι πιο σύνθετη από την απλή περιγραφή ενός «κινεζικού ξενοδοχείου». Η Melco απέκτησε το 2019 το 75% της εταιρείας που ελέγχει το κυπριακό έργο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνδεόταν με κυπριακά επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται ο Λόρενς Χο, γιος του Στάνλεϊ Χο, του ανθρώπου που για δεκαετίες υπήρξε η εμβληματικότερη φυσιογνωμία στον κόσμο των καζίνο του Μακάο.
Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Βρετανούς είναι η συμμετοχή του Λόρενς Χο στην Εθνική Επιτροπή της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού. Πρόκειται για θεσμικό σώμα του κινεζικού πολιτικού συστήματος που λειτουργεί στο πλαίσιο του λεγόμενου «ενιαίου μετώπου» υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η συμμετοχή του Χο είναι πραγματική και καταγεγραμμένη και αποτυπώνει έναν θεσμικό δεσμό με το κινεζικό σύστημα εξουσίας. Δεν αποτελεί, όμως, από μόνη της απόδειξη ότι ο ίδιος, η Melco ή το ξενοδοχείο έχουν οποιαδήποτε σχέση με επιχειρήσεις κατασκοπείας. Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη, διότι διαφορετικά τα δεδομένα συγχέονται με τις υποψίες.
Στη δυτική Λεμεσό, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από μία από τις πιο κρίσιμες βρετανικές βάσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ένα πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει προκαλέσει προβληματισμό στους βρετανικούς μηχανισμούς ασφαλείας εξαιτίας της θέσης, του ύψους και των επιχειρηματικών του διασυνδέσεων. Η υπόθεση αναδείχθηκε μέσα από έρευνα της Telegraph και αφορά το «City of Dreams Mediterranean», την «Πόλη των Ονείρων της Μεσογείου», στο Ζακάκι της Λεμεσού, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά και επενδυτικά έργα που έγιναν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
Το συγκρότημα βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα από τη βάση του Ακρωτηρίου, ενώ το οικόπεδό του εφάπτεται σε δύο σημεία με τη βρετανική περιοχή κυριαρχίας, χωρίς βεβαίως το ίδιο να βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η απόσταση. Η περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη και από τα υψηλότερα σημεία του κτιρίου υπάρχει οπτική επαφή με τμήματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με κεραίες αλλά και με περιοχές στις οποίες καταγράφεται αεροπορική δραστηριότητα. Για μία υπηρεσία πληροφοριών, αυτή η δυνατότητα αποκτά αξία όχι επειδή προσφέρει κάποιο «μυστικό» από μόνη της, αλλά επειδή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες πηγές. Απογειώσεις, προσγειώσεις, τύποι αεροσκαφών, μεταβολές στον ρυθμό των πτήσεων ή ακόμη και η παρουσία συγκεκριμένων μέσων σε συγκεκριμένες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν, όταν καταγράφονται συστηματικά, μία εικόνα για την επιχειρησιακή λειτουργία μιας βάσης.
Οι βρετανικές ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα του ξενοδοχείου και στις μεγάλες σουίτες, από όπου κάποιος με κατάλληλο φωτογραφικό ή οπτικό εξοπλισμό θα μπορούσε θεωρητικά να παρακολουθεί μέρος της δραστηριότητας στην περιοχή.
Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δημόσια απόδειξη ότι το ξενοδοχείο χρησιμοποιήθηκε πράγματι για κινεζική κατασκοπεία. Δεν έχει ανακοινωθεί η ανακάλυψη εξοπλισμού παρακολούθησης, δεν έχει αποκαλυφθεί επιχείρηση κινεζικών υπηρεσιών και δεν έχει υπάρξει σύλληψη προσώπου που να συνδέει το συγκεκριμένο συγκρότημα με τέτοιου είδους δραστηριότητα. Αυτό που υπάρχει είναι μία υπόθεση ασφαλείας, βασισμένη στη γεωγραφία, στις δυνατότητες παρατήρησης και στο ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι βρετανικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σήμερα την Κίνα.
Η κινεζική σύνδεση και ο άνθρωπος πίσω από τη MelcoΗ «Πόλη των Ονείρων της Μεσογείου» άνοιξε επίσημα τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από μία επένδυση που ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα με περίπου 500 δωμάτια και σουίτες, καζίνο, συνεδριακούς χώρους, εστιατόρια και εγκαταστάσεις αναψυχής, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη είσοδο του ομίλου Melco Resorts & Entertainment στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η ιδιοκτησιακή δομή του συγκροτήματος είναι πιο σύνθετη από την απλή περιγραφή ενός «κινεζικού ξενοδοχείου». Η Melco απέκτησε το 2019 το 75% της εταιρείας που ελέγχει το κυπριακό έργο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνδεόταν με κυπριακά επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται ο Λόρενς Χο, γιος του Στάνλεϊ Χο, του ανθρώπου που για δεκαετίες υπήρξε η εμβληματικότερη φυσιογνωμία στον κόσμο των καζίνο του Μακάο.
Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Βρετανούς είναι η συμμετοχή του Λόρενς Χο στην Εθνική Επιτροπή της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού. Πρόκειται για θεσμικό σώμα του κινεζικού πολιτικού συστήματος που λειτουργεί στο πλαίσιο του λεγόμενου «ενιαίου μετώπου» υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η συμμετοχή του Χο είναι πραγματική και καταγεγραμμένη και αποτυπώνει έναν θεσμικό δεσμό με το κινεζικό σύστημα εξουσίας. Δεν αποτελεί, όμως, από μόνη της απόδειξη ότι ο ίδιος, η Melco ή το ξενοδοχείο έχουν οποιαδήποτε σχέση με επιχειρήσεις κατασκοπείας. Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη, διότι διαφορετικά τα δεδομένα συγχέονται με τις υποψίες.
Γιατί το Ακρωτήρι δεν είναι μία συνηθισμένη βάσηΟι περιοχές Ακρωτηρίου και Δεκέλειας παρέμειναν υπό βρετανική κυριαρχία όταν η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960. Συνολικά καλύπτουν περίπου 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και προσφέρουν στο Λονδίνο μία μόνιμη στρατιωτική παρουσία σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη. Η απόσταση από τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Ερυθρά Θάλασσα και τις περιοχές κρίσης της Μέσης Ανατολής καθιστά το Ακρωτήρι κάτι πολύ περισσότερο από μία εγκατάσταση υποστήριξης.
Από τη βάση επιχειρούν μαχητικά «Typhoon» και «F-35B», αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενώ στην περιοχή υπάρχει εδώ και δεκαετίες παρουσία αμερικανικών αναγνωριστικών αεροσκαφών μεγάλου ύψους «U-2». Το 2026 η σημασία του Ακρωτηρίου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο καθώς βρετανικά μαχητικά που επιχειρούσαν από την Κύπρο χρησιμοποιήθηκαν σε αποστολές προστασίας δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής. Τον Μάρτιο βρετανικό «F-35B» πραγματοποίησε την πρώτη επιχειρησιακή κατάρριψη στόχου στην ιστορία του συγκεκριμένου τύπου για τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, καταρρίπτοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ιορδανία.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δυνατότητα συστηματικής παρατήρησης αποκτά διαφορετική βαρύτητα. Η γνώση του πότε αυξάνεται η κίνηση, πότε εμφανίζονται συγκεκριμένοι τύποι αεροσκαφών ή πότε αλλάζει ο ρυθμός απογειώσεων και προσγειώσεων μπορεί να αποκαλύψει, σε βάθος χρόνου, επιχειρησιακά πρότυπα. Η σύγχρονη συλλογή πληροφοριών βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη σύνθεση φαινομενικά ασήμαντων δεδομένων.
Η επίθεση που άλλαξε το επίπεδο της απειλήςΗ θεωρητική συζήτηση γύρω από την ασφάλεια του Ακρωτηρίου απέκτησε πολύ πιο απτή διάσταση στις 2 Μαρτίου 2026, όταν η βάση χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι ζημιές ήταν περιορισμένες και δεν υπήρξαν θύματα, όμως βρετανικές και κυπριακές πηγές ανέφεραν ότι επρόκειτο για ιρανικής κατασκευής σύστημα, το οποίο πιθανότατα είχε εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Την ίδια ημέρα δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την περιοχή αναχαιτίστηκαν.
Από εκείνη τη στιγμή η δυνατότητα παρατήρησης της βάσης έπαψε να αποτελεί απλώς ένα ζήτημα αντικατασκοπείας και συνδέθηκε άμεσα με την επιχειρησιακή ασφάλεια. Σε μία περιοχή όπου εχθρικοί μηχανισμοί διαθέτουν ήδη τη δυνατότητα να πλήξουν μία εγκατάσταση, η πληροφορία για τη λειτουργία της μπορεί να αποκτήσει πρακτική στρατιωτική αξία.
Το πραγματικό προηγούμενο κατασκοπείας στο ΑκρωτήριΛίγους μήνες αργότερα, ένα ακόμη γεγονός επιβεβαίωσε ότι το ενδιαφέρον ξένων υπηρεσιών για τη βάση δεν είναι θεωρητικό. Το καλοκαίρι του 2026 οι βρετανικές αρχές ζήτησαν από την Κύπρο την έκδοση του Ρασάντ Σουλτάνοφ, 44χρονου Βρετανο-Αζέρου, ο οποίος κατηγορείται ότι πραγματοποιούσε εχθρική παρακολούθηση της βάσης μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025.
Σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και φέρεται να χρησιμοποιούσε φωτογραφικό εξοπλισμό με ισχυρούς τηλεφακούς για να παρακολουθεί στρατιωτικές κινήσεις.
Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει καμία γνωστή σχέση με την Κίνα και δεν υπάρχει στοιχείο ότι ο Σουλτάνοφ χρησιμοποίησε το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Λεμεσού. Το σημαντικό όμως είναι άλλο: η παρακολούθηση της βάσης από ξένη δύναμη αποτελεί πλέον πραγματική ποινική υπόθεση και όχι αφηρημένο σενάριο.
Το ερώτημα που υπήρχε πριν ακόμη ανοίξει το συγκρότημαΗ γειτνίαση της τεράστιας ξενοδοχειακής ανάπτυξης με τη βρετανική βάση είχε προκαλέσει συζητήσεις ήδη πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Το 2018, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, υπήρχαν διαβουλεύσεις με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες επικεντρώνονταν κυρίως στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Αλυκή Ακρωτηρίου. Οι Βρετανοί είχαν τότε καταστήσει σαφές ότι δεν είχαν υποβάλει ένσταση στην κατασκευή και ότι δεν διέθεταν δικαιοδοσία στην περιοχή της Κύπρου, όπου πραγματοποιούνταν η επένδυση.
Το 2019 είχαν ήδη εμφανιστεί στη Βρετανία δημοσιεύματα που έθεταν το ζήτημα της μεγάλης ανάπτυξης στη δυτική Λεμεσό και των πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσε να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα στη λειτουργία της βάσης. Τότε το θέμα δεν ήταν η κατασκοπεία αλλά η σταδιακή προσέγγιση της αστικής και τουριστικής ανάπτυξης προς μία στρατηγική στρατιωτική εγκατάσταση.
Το ερώτημα που αποκτά σήμερα διαφορετικό βάρος είναι εάν το ύψος του κτιρίου και η οπτική επαφή με το Ακρωτήρι είχαν εξεταστεί από την αρχή ως πιθανό ζήτημα ασφαλείας ή εάν αυτή η διάσταση έγινε αντιληπτή πολύ αργότερα, όταν η βάση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή σημασία.
Το ελβετικό προηγούμενο που δεν περνά απαρατήρητοΟι σημερινές βρετανικές ανησυχίες έχουν και ένα ενδιαφέρον προηγούμενο. Το 2018 κινεζική οικογένεια αγόρασε το ξενοδοχείο «Ρέσλι» στην περιοχή Μάιρινγκεν της Ελβετίας, ακριβώς δίπλα σε στρατιωτικό αεροδρόμιο που είχε επιλεγεί για να φιλοξενήσει τα νέα ελβετικά «F-35». Υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εκφράσει φόβους ότι το ξενοδοχείο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως σημείο παρατήρησης της στρατιωτικής δραστηριότητας. Το 2023 πραγματοποιήθηκε επιχείρηση των ελβετικών αρχών και αργότερα το υπουργείο Άμυνας αγόρασε το ακίνητο.
Ούτε σε αυτή την περίπτωση αποδείχθηκε δημόσια ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε πραγματοποιηθεί κινεζική κατασκοπευτική επιχείρηση. Η ομοιότητα, όμως, είναι δύσκολο να αγνοηθεί: ένα ξενοδοχείο, μία κινεζική σύνδεση, μαχητικά «F-35» και άμεση οπτική επαφή με στρατιωτική εγκατάσταση.
Το βρετανικό βλέμμα προς την Κίνα έχει αλλάξειΤο Λονδίνο αντιμετωπίζει πλέον τις κινεζικές δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών ως μία από τις σημαντικότερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την εθνική του ασφάλεια.
Οι βρετανικές υπηρεσίες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για επιχειρήσεις που στοχεύουν στην απόκτηση πολιτικών, στρατιωτικών, τεχνολογικών και εμπορικών πληροφοριών, αλλά και για κυβερνοεπιθέσεις, προσπάθειες προσέγγισης ατόμων με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και αξιοποίηση εταιρειών ή επαγγελματικών δικτύων ως ενδιάμεσων.
Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδώσει από κοινού οι υπηρεσίες πληροφοριών της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, αναφερόμενες σε μεθόδους, με τις οποίες κινεζικοί κρατικοί μηχανισμοί προσεγγίζουν πρόσωπα με πρόσβαση σε στρατιωτική και τεχνολογική γνώση. Τίποτε από αυτά δεν αποδεικνύει ότι το ξενοδοχείο της Λεμεσού αποτελεί μέρος μιας τέτοιας επιχείρησης. Εξηγεί, ωστόσο, γιατί ένα κτίριο με κινεζικές επιχειρηματικές διασυνδέσεις και απευθείας θέα προς μία κρίσιμη στρατιωτική βάση αξιολογείται σήμερα πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν από μία δεκαετία.
Ανάμεσα στα δεδομένα και στην υποψίαΤα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης είναι συγκεκριμένα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη γεωγραφική θέση και από τα υψηλότερα σημεία του υπάρχει δυνατότητα παρατήρησης τμημάτων της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων.
Ο όμιλος που το ελέγχει έχει στην κορυφή του έναν επιχειρηματία με θεσμική παρουσία στο κινεζικό πολιτικό σύστημα. Το Ακρωτήρι φιλοξενεί προηγμένα δυτικά μαχητικά και αναγνωριστικά αεροσκάφη και χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η βάση έχει ήδη δεχθεί επίθεση και γύρω από αυτή έχει αποκαλυφθεί πραγματική υπόθεση φερόμενης κατασκοπείας για λογαριασμό ξένου κράτους.
Αυτό που δεν υπάρχει είναι απόδειξη ότι η Κίνα χρησιμοποίησε ποτέ το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για να παρακολουθήσει τη βάση. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το ουσιαστικό ερώτημα. Όχι εάν έχει αποκαλυφθεί μία κινεζική επιχείρηση, γιατί μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, αλλά εάν ένα κτίριο που σχεδιάστηκε και αδειοδοτήθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις της Κύπρου μετατράπηκε, χωρίς ποτέ να έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό, σε ένα πιθανό πλεονέκτημα συλλογής πληροφοριών απέναντι σε μία από τις στρατηγικότερες βάσεις της Δύσης στην περιοχή.
Σε μία εποχή δορυφόρων, μη επανδρωμένων συστημάτων και κυβερνοκατασκοπείας, η παλαιότερη μορφή συλλογής πληροφοριών παραμένει εξαιρετικά χρήσιμη: να μπορεί κάποιος απλώς να βλέπει τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά. Και στην περίπτωση του Ακρωτηρίου, αυτή η άλλη πλευρά βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά.
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