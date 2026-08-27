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Axios: Κοντά σε συμφωνία-μαμούθ οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα για να πάρουν μερίδιο του πετρελαίου
Axios: Κοντά σε συμφωνία-μαμούθ οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα για να πάρουν μερίδιο του πετρελαίου
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε πάνω από 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου με συνολικά αποθέματα που φτάνουν τα 90 δισ. βαρέλια
Η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας, αναφέρει το Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.
Η συμφωνία τελεί ακόμη υπό επεξεργασία, επισημαίνει το δημοσίευμα.
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε πάνω από 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους πρώην προσκείμενους στα κέντρα εξουσίας και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα.
Τα κοιτάσματα αυτά υπολογίζεται ότι έχουν συνολικά 90 δισ. βαρέλια, μέρος μόνο των τεράστιων αποθεμάτων της Βενεζουέλας που αποδεδειγμένα φτάνουν τα 300 δισ. βαρέλια.
Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου τους, ιδιωτικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Το Axios σχολιάζει ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σε περίπτωση που τελικά ευοδωθεί, θα καθορίσει την υστεροφημία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει βάλει στο επίκεντρο της πολιτικής του την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία, όπως και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο.
Kατ’ ιδίαν o Τραμπ συζητούσε τρόπους για να αποκτήσει μερίδιο ιδιοκτησίας στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, ακόμη και πριν τη σύλληψη, στις 3 Ιανουαρίου, του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Νέα Υόρκη κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.
Τον Ιούλιο, Αμερικανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους στο Καράκας για να συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες.
Αν και δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σχεδιάζει να μεταβεί στη Βενεζουέλα την επόμενη εβδομάδα.
Η συμφωνία τελεί ακόμη υπό επεξεργασία, επισημαίνει το δημοσίευμα.
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε πάνω από 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους πρώην προσκείμενους στα κέντρα εξουσίας και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα.
Τα κοιτάσματα αυτά υπολογίζεται ότι έχουν συνολικά 90 δισ. βαρέλια, μέρος μόνο των τεράστιων αποθεμάτων της Βενεζουέλας που αποδεδειγμένα φτάνουν τα 300 δισ. βαρέλια.
Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου τους, ιδιωτικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Το Axios σχολιάζει ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σε περίπτωση που τελικά ευοδωθεί, θα καθορίσει την υστεροφημία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει βάλει στο επίκεντρο της πολιτικής του την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία, όπως και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο.
Kατ’ ιδίαν o Τραμπ συζητούσε τρόπους για να αποκτήσει μερίδιο ιδιοκτησίας στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, ακόμη και πριν τη σύλληψη, στις 3 Ιανουαρίου, του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Νέα Υόρκη κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.
Τον Ιούλιο, Αμερικανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους στο Καράκας για να συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες.
Αν και δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σχεδιάζει να μεταβεί στη Βενεζουέλα την επόμενη εβδομάδα.
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