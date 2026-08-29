Ρούμπιο: Επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων στη Βενεζουέλα από την πετρελαϊκή συμφωνία

Η Ουάσιγκτον προσδοκά χιλιάδες θέσεις εργασίας και ανοικοδόμηση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας





Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Βενεζουέλας και κυρίως του πετρελαϊκού της τομέα.















Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια και αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.



Παρά τον τεράστιο ενεργειακό πλούτο της, η χώρα παράγει σήμερα περίπου το 1% του πετρελαίου παγκοσμίως.



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Η προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων θεωρείται, επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την αύξηση της παραγωγής.



Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ Η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί δραματικά.



Τα αποθέματα του Strategic Petroleum Reserve υποχώρησαν στα 289,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982.



Ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσεγγίσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα αναμένεται να κινητοποιήσει η νέα πετρελαϊκή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο . Η συμφωνία ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ασκούν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ.Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Βενεζουέλας και κυρίως του πετρελαϊκού της τομέα.«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο X.Η συμφωνία έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση περισσότερων από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας.Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια και αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.Παρά τον τεράστιο ενεργειακό πλούτο της, η χώρα παράγει σήμερα περίπου το 1% του πετρελαίου παγκοσμίως.Οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας έχουν υποστεί σοβαρή φθορά έπειτα από χρόνια υποεπένδυσης, οικονομικής κρίσης και προβλημάτων στον ενεργειακό τομέα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα.Η προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων θεωρείται, επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την αύξηση της παραγωγής.Η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί δραματικά.Τα αποθέματα του Strategic Petroleum Reserve υποχώρησαν στα 289,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982.

Η μείωση συνδέεται με τις έκτακτες αποδεσμεύσεις πετρελαίου που πραγματοποιεί η Ουάσιγκτον, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.



Στα 4,09 δολάρια το γαλόνι η βενζίνη Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπος με πιέσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφωνόταν την Παρασκευή περίπου στα 4,09 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,21 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.



Η νέα πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα εντάσσεται έτσι και στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να ενισχύσει την προσφορά και να αποκλιμακώσει τις τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές.



Η νέα εποχή μετά τη σύλληψη Μαδούρο Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για την επανεκκίνηση της εκμετάλλευσης των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία.



Ο Μαδούρο συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ναρκωτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.



Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνσή του, ο Τραμπ κάλεσε στον Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών, ζητώντας τους να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας.



Η επιφυλακτικότητα των πετρελαϊκών κολοσσών Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες είχαν εμφανιστεί τότε επιφυλακτικές απέναντι στην προοπτική άμεσων επενδύσεων στη Βενεζουέλα.



Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη χώρα «μη επενδύσιμη», επισημαίνοντας την ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στο νομικό και επενδυτικό περιβάλλον προτού η εταιρεία εξετάσει μια ουσιαστική επιστροφή.



Η εκτίμηση του Ρούμπιο ότι η νέα συμφωνία μπορεί να προσελκύσει σχεδόν 100 δισ. δολάρια ιδιωτικών κεφαλαίων θέτει πλέον στο επίκεντρο το κατά πόσο η νέα πραγματικότητα στη Βενεζουέλα θα καταφέρει να μεταβάλει αυτή την επιφυλακτική στάση και να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις