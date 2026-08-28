Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Έξι τραυματίες μετά από πτώση πινακίδας σε χριστιανικό μουσικό φεστιβάλ στο Γουέστ Σάσεξ
Έξι τραυματίες μετά από πτώση πινακίδας σε χριστιανικό μουσικό φεστιβάλ στο Γουέστ Σάσεξ
Ακυρώθηκε το πρόγραμμα του φεστιβάλ για σήμερα λόγω του περιστατικού - Τι δήλωσαν οι διοργανωτές
Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8), όταν μία πινακίδα σε ένα χριστιανικό μουσικό φεστιβάλ στο Γουέστ Σάσεξ έπεσε πάνω τους.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν μετά από αναφορές για πολλά άτομα που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη στο «Big Church Festival», κοντά στο Steyning, λίγο μετά τις 15:30 BST την Παρασκευή. Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και γιατροί.
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι συνεργάζονται στενά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρχές, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις και θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. «Είμαστε ευγνώμονες για την κατανόηση, την υπομονή και τις προσευχές της κοινότητάς μας αυτή τη στιγμή», πρόσθεσαν.
Νωρίτερα, οι διοργανωτές έγραψαν στα social media ότι «όλοι οι ημερήσιοι επισκέπτες πρέπει να εγκαταλείψουν τον χώρο τώρα. Αν κατασκηνώνετε μαζί μας, παρακαλούμε επιστρέψτε στον χώρο κατασκήνωσής σας και περιμένετε περαιτέρω ενημερώσεις». Οι κατασκηνωτές είχαν επίσης τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τον χώρο, αν το επιθυμούσαν.
Το Big Church Festival, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο χριστιανικό φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδρύθηκε το 2009. Η φετινή έκδοση της εκδήλωσης, για την οποία είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια, ξεκίνησε την Παρασκευή και επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν μετά από αναφορές για πολλά άτομα που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη στο «Big Church Festival», κοντά στο Steyning, λίγο μετά τις 15:30 BST την Παρασκευή. Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και γιατροί.
Six people have been injured by a falling sign at a Christian festival near Steyning.— BBC Sussex (@BBCSussex) August 28, 2026
More here: https://t.co/eU7a9Vndnl pic.twitter.com/9dsvgtvplJ
Ακυρώθηκε το πρόγραμμα της ΠαρασκευήςΟι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι η εκδήλωση είχε «ανασταλεί» μετά από ένα «σοβαρό περιστατικό» και ότι δεν θα πραγματοποιούνταν περαιτέρω προγράμματα την Παρασκευή. «Πρώτα απ’ όλα, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επηρεάστηκαν άμεσα από το περιστατικό. Κατανοούμε ότι αυτό θα είναι βαθιά απογοητευτικό για τους χιλιάδες που μας έχουν συνοδεύσει στο φεστιβάλ».
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι συνεργάζονται στενά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρχές, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις και θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. «Είμαστε ευγνώμονες για την κατανόηση, την υπομονή και τις προσευχές της κοινότητάς μας αυτή τη στιγμή», πρόσθεσαν.
Νωρίτερα, οι διοργανωτές έγραψαν στα social media ότι «όλοι οι ημερήσιοι επισκέπτες πρέπει να εγκαταλείψουν τον χώρο τώρα. Αν κατασκηνώνετε μαζί μας, παρακαλούμε επιστρέψτε στον χώρο κατασκήνωσής σας και περιμένετε περαιτέρω ενημερώσεις». Οι κατασκηνωτές είχαν επίσης τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τον χώρο, αν το επιθυμούσαν.
Το Big Church Festival, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο χριστιανικό φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδρύθηκε το 2009. Η φετινή έκδοση της εκδήλωσης, για την οποία είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια, ξεκίνησε την Παρασκευή και επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.
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