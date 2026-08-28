Συνομιλίες Πούτιν και Σι την επόμενη εβδομάδα για την ενεργειακή πολιτική: Στο επίκεντρο αγωγός φυσικού αερίου στη Σιβηρία
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Σι Τζινγκπίνγκ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Σύνοδος Κορυφής Ναρέντρα Μόντι Μασούντ Πεζεσκιάν

Συνομιλίες Πούτιν και Σι την επόμενη εβδομάδα για την ενεργειακή πολιτική: Στο επίκεντρο αγωγός φυσικού αερίου στη Σιβηρία

Στο περιθώριο της συνόδου στην Μπισκέκ, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει ακόμη με τον Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία - Συναντήσεις και με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Μασούντ Πεζεσκιάν

Συνομιλίες Πούτιν και Σι την επόμενη εβδομάδα για την ενεργειακή πολιτική: Στο επίκεντρο αγωγός φυσικού αερίου στη Σιβηρία
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia 2, συνολικού μήκους 2.600 χιλιομέτρων, που υπολογίζεται πως θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας.

Το φιλόδοξο έργο έχει παγώσει λόγω διαφωνιών για τις τιμές, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται εδώ και χρόνια.



Στο περιθώριο της συνόδου στην Μπισκέκ, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ενημέρωσε ο Ουσακόφ.
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