Συνομιλίες Πούτιν και Σι την επόμενη εβδομάδα για την ενεργειακή πολιτική: Στο επίκεντρο αγωγός φυσικού αερίου στη Σιβηρία

Στο περιθώριο της συνόδου στην Μπισκέκ, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει ακόμη με τον Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία - Συναντήσεις και με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Μασούντ Πεζεσκιάν