«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμα για την κοινωνική συνοχή, παραδέχεται ότι η οικονομία έχει σκοτεινά σημεία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ Μήνυμα Επίθεση στο Ιράν

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμα για την κοινωνική συνοχή, παραδέχεται ότι η οικονομία έχει σκοτεινά σημεία

Έξι μήνες μετά την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας τονίζει ότι κορυφαίο μέλημα είναι να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, παρά τις όποιες δυσχέρειες

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμα για την κοινωνική συνοχή, παραδέχεται ότι η οικονομία έχει σκοτεινά σημεία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα μακροσκελές μήνυμα για την «Εβδομάδα της Κυβέρνησης», το οποίο, πέρα από τα τυπικά, έχει κάποιες αναφορές και στην κρίση με τις ΗΠΑ, έκανε την εμφάνισή του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει να εμφανιστεί δημόσια ακριβώς έξι μήνες, από την ημέρα που άρχισε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι πολύ πιθανόν ότι τραυματίστηκε κατά την έναρξη της επίθεσης, αλλά είναι άγνωστο σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι η μοναδική έμμεση επικοινωνία του με τους Ιρανούς και τη διεθνή κοινότητα.

Αφού ευχαριστήσει για την αφοσίωσή τους όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, επισημαίνει ότι επιτελούν το έργο τους παρά «τα σχέδια του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού και την εντατικοποίηση των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού».

Στη συνέχεια αναφέρεται στον ιρανικό λαό και τη στάση του: «Τους τελευταίους έξι μήνες έχει δείξει το πραγματικό του σθένος στους διάφορους τομείς του ιερού αγώνα ενάντια στον εχθρό, με την παρουσία του στο πεδίο της μάχης, καθώς και με την ενότητα, την αλληλεγγύη και τη συνοχή του, αξίζει και δικαιούται να αισθανθεί την υποστήριξη των Aρχών και των αρμόδιων θεσμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Υπάρχουν όμως και έμμεσες αναφορές στις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης.

Όπως εξηγεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή στην αλυσίδα των οικονομικών προκλήσεων και των προκλήσεων που αφορούν τα μέσα διαβίωσης, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, ο έλεγχος των τιμών και της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών». Στέλνει δε ένα μήνυμα υπέρ της εγχώριας παραγωγής που αντισταθμίζει τις εισαγωγές.

«Φυσικά, η ενθάρρυνση της παραγωγής παράλληλα με τον έλεγχο των εισαγωγών και των τιμών μπορεί να οδηγήσει στη συρρίκνωση των σκοτεινών σημείων που εμφανίζονται στο οικονομικό τοπίο της χώρας, καθώς και στη σταδιακή μείωσή τους έως ότου εξαφανιστούν εντελώς», λέει στη συνέχεια στο μήνυμά του.

Κλείσιμο
Ιδιαίτερη είναι η αναφορά του στην κοινωνική συνοχή, με δεδομένο εξάλλου ότι ΗΠΑ και Ισραήλ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάθε είδους διαμαρτυρία, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα: «Μεταξύ των θεμελιωδών ζητημάτων της χώρας που πρέπει πάντα να παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης, των ανδρών της, των αξιωματούχων και όλων των κυβερνητικών θεσμών είναι η δέσμευση στην ενότητα και η μέριμνα για την κοινωνική συνοχή. Κάθε δράση σε οποιονδήποτε από τους κύριους τομείς – πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, ασφαλείας και οικονομικό – πρέπει να πραγματοποιείται με τη δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη διάσταση της κοινωνικής συνοχής», λέει.

Καταλήγει ο Μοτζτάμα Χαμενεΐ γράφοντας ότι η εφαρμογή των κυβερνητικών προγραμμάτων θα φέρει ένα «ολοένα και ισχυρότερο Ιράν».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης