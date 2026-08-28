Κινηματογραφική κλοπή αλά Fast and Furious στην Αίγυπτο: Έκλεψαν... 105 κιλά κοτόπουλου από εν κινήσει φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
φορτηγό Κλοπή Αστυνομία Νεκροί Αίγυπτος Κοτόπουλο

Κινηματογραφική κλοπή αλά Fast and Furious στην Αίγυπτο: Έκλεψαν... 105 κιλά κοτόπουλου από εν κινήσει φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο, βίντεο

Οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών - Τρεις νεκροί και τρεις συλλήψεις - Ο οδηγός του φορτηγού δεν κατάλαβε τίποτα

Κινηματογραφική κλοπή αλά Fast and Furious στην Αίγυπτο: Έκλεψαν... 105 κιλά κοτόπουλου από εν κινήσει φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο, βίντεο
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Μία κινηματογραφική κλοπή που θυμίζει τις διάσημες ταινίες Fast and Furious σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/8) σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο της Αιγύπτου

Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ένα αγροτικό πλησιάζει και κολλάει στο πίσω μέρος ενός φορτηγού. Ταυτόχρονα ένας άνδρας στέκεται πάνω στο καπό της μηχανής, ανοίγει την πόρτα του φορτηγού και φορτώνει κουτιά με κατεψυγμένα κοτόπουλα στην καρότσα του αγροτικού. Μόλις ολοκληρώσει το έργο του μετακινείται προσεκτικά στο πίσω μέρος του αγροτικού, το οποίο σταδιακά απομακρύνεται από το φορτηγό και δραπετεύει. Εκλάπησαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, το όχημα μετέφερε τέσσερις τόνους κοτόπουλου από ένα εργοστάσιο, ενώ τόνισε πως δεν συνειδητοποίησε έγινε κλοπή και ανακάλυψε μόνο μετά το περιστατικό ότι έλειπαν 105 κιλά εμπορευμάτων.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανέφερε ότι, μετά από αστυνομική ερευνητικά εντοπίστηκαν έξι ύποπτοι, οι οποίοι προηγούμενο ποινικό μητρώο. Διοργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και της αστυνομίας. «Ως αποτέλεσμα σκοτώθηκαν τρεις ύποπτοι, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν επίσης τα όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία», σημείωσε το υπουργείο.
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