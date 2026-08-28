Εθνική διαστημική ακαδημία ίδρυσε ο Τραμπ, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με την Κίνα: «Δεν μπορούμε να είμαστε πρώτοι στη Γη και δεύτεροι στο Διάστημα»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες εθνικής ακαδημίας για την εκπαίδευση των μελλοντικών νεοσυλλέκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα, κυρίως με την Κίνα.Τον νέο φορέα που θα ονομάζεται, είχε ανακοίνωσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον.Ο Αμερικανός πρόεδρος απένειμε στο πλήρωμα του Artemis II το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου για το Διάστημα.«Είναι κάτι πολύ σπουδαίο», τόνισε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «θα έχει ως αποστολή να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει».Η ακαδημία αυτή, όπως και στην United States Space Force, την έκτη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων που είχε δημιουργήσει στην πρώτη του θητεία του.Η τοποθεσία της έδρας της δεν έχει ωστόσο καθοριστεί.«Ένα έθνος. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι», πρόσθεσε ο Τραμπ. Τόνισε επίσης ότι η NASA έχει ξεκινήσει τις εργασίες για αυτό που αποκάλεσε το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το 2028. Διευκρίνισε ότι το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο σε έναν μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο που έχει στόχο να κάνει πιο κοινά τα διαστημικά ταξίδια.Η ανακοίνωση για την ίδρυση της ακαδημίας γίνεται την ώρα που το Διάστημα κατέχει πλέον κεντρική θέση στους στρατηγικούς ανταγωνισμούς, κυρίως στρατιωτικούς και τεχνολογικούς.Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινά έναν «δεύτερο αγώνα του Διαστήματος» με αντίπαλο το Πεκίνο, αναφερόμενη στον αγώνα για την κατάκτηση του Διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.Οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και να εγκαταστήσουν εκεί βάση.