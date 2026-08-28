Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε Τραμπ: Τερματίστε τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε Τραμπ: Τερματίστε τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της G20 θα συνεδριάσουν στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ενόψει της συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε Τραμπ: Τερματίστε τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν
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Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον «ανεύθυνο» πόλεμο με το Ιράν, ενόψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα, προς τις ΗΠΑ επίσης: τερματίστε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Επέρριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων: «Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων».

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της G20 θα συνεδριάσουν στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ενόψει της συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ επανέλαβε επίσης την πρόταση του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. «Γεμίζουν τις τσέπες τους! Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο.
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