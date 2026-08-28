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Μετά το ναυάγιο με τη Γερμανία για το μαχητικό FCAS, η Γαλλία επιθυμεί συνεργασία με τη Σουηδία
Μετά το ναυάγιο με τη Γερμανία για το μαχητικό FCAS, η Γαλλία επιθυμεί συνεργασία με τη Σουηδία
Ο ανταγωνισμός μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου για την προσέλκυση της Σουηδίας είναι μία από τις εξελίξεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον αεροδιαστημικό τομέα
Η Γαλλία δηλώνει ανοιχτή στη συνεργασία με τη Σουηδία για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.
Πρόκειται για ένα άνοιγμα της Γαλλίας σε μια άλλη χώρα, με σημαντική πείρα στην κατασκευή μαχητικών.
Έρχεται δε μετά την πολύκροτη αποτυχία του προγράμματος μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, του Future Combat Air System (FCAS). Το πρόγραμμα, που διήρκεσε μια δεκαετία, αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω διαφωνιών μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation και της γερμανικής Airbus Defence and Space, και τελικά κατέρρευσε πριν από λίγους μήνες.
«Και οι δύο αναζητούμε αεροσκάφη που είναι αρκετά παρόμοια, αρκετά μικρά», ανέφερε ο Γάλλος αξιωματούχος, μιλώντας εν όψει της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Σουηδία τη Δευτέρα.
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Σε απάντηση στο ερώτημα: Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας; Φυσικά, υπάρχουν πολλές: διαθέτουμε παραγωγική ικανότητα για κινητήρες αεροσκαφών που η Σουηδία δεν έχει — αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε».
Εξήγησε δε ότι «η Dassault φτιάχνει τα αεροσκάφη της και η Saab τα δικά της: δύο ανταγωνιστές με αρκετά παρόμοιες προσεγγίσεις που σέβονται ο ένας τον άλλο».
Ο ανταγωνισμός μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου για την προσέλκυση της Σουηδίας είναι μία από τις εξελίξεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον αεροδιαστημικό τομέα, αναφέρει το Politico, το οποίο είχε αναφέρει και ότι η Γερμανία είχε ήδη προσεγγίσει τη Σουηδία.
Η Saab, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της άμυνας στη Σουηδία, κατασκευάζει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος τέταρτης γενιάς, το Gripen, αν και ο κινητήρας του αεροσκάφους χρησιμοποιεί βασική τεχνολογία της αμερικανικής εταιρείας GE Aerospace. Οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Γαλλίας κατασκευάζονται από τη γαλλική Safran.
Η τελική απάντηση της Σουηδίας -καθώς δεν υπάρχει ακόμη τίποτα επίσημο- αναμένεται ως τον Σεπτέμβριο του 2027.
Πρόκειται για ένα άνοιγμα της Γαλλίας σε μια άλλη χώρα, με σημαντική πείρα στην κατασκευή μαχητικών.
Έρχεται δε μετά την πολύκροτη αποτυχία του προγράμματος μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, του Future Combat Air System (FCAS). Το πρόγραμμα, που διήρκεσε μια δεκαετία, αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω διαφωνιών μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation και της γερμανικής Airbus Defence and Space, και τελικά κατέρρευσε πριν από λίγους μήνες.
«Και οι δύο αναζητούμε αεροσκάφη που είναι αρκετά παρόμοια, αρκετά μικρά», ανέφερε ο Γάλλος αξιωματούχος, μιλώντας εν όψει της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Σουηδία τη Δευτέρα.
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Σε απάντηση στο ερώτημα: Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας; Φυσικά, υπάρχουν πολλές: διαθέτουμε παραγωγική ικανότητα για κινητήρες αεροσκαφών που η Σουηδία δεν έχει — αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε».
Εξήγησε δε ότι «η Dassault φτιάχνει τα αεροσκάφη της και η Saab τα δικά της: δύο ανταγωνιστές με αρκετά παρόμοιες προσεγγίσεις που σέβονται ο ένας τον άλλο».
Ο ανταγωνισμός μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου για την προσέλκυση της Σουηδίας είναι μία από τις εξελίξεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον αεροδιαστημικό τομέα, αναφέρει το Politico, το οποίο είχε αναφέρει και ότι η Γερμανία είχε ήδη προσεγγίσει τη Σουηδία.
Η Saab, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της άμυνας στη Σουηδία, κατασκευάζει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος τέταρτης γενιάς, το Gripen, αν και ο κινητήρας του αεροσκάφους χρησιμοποιεί βασική τεχνολογία της αμερικανικής εταιρείας GE Aerospace. Οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Γαλλίας κατασκευάζονται από τη γαλλική Safran.
Η τελική απάντηση της Σουηδίας -καθώς δεν υπάρχει ακόμη τίποτα επίσημο- αναμένεται ως τον Σεπτέμβριο του 2027.
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