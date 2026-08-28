Μετά το ναυάγιο με τη Γερμανία για το μαχητικό FCAS, η Γαλλία επιθυμεί συνεργασία με τη Σουηδία

Ο ανταγωνισμός μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου για την προσέλκυση της Σουηδίας είναι μία από τις εξελίξεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον αεροδιαστημικό τομέα