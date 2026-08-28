Ανησυχητικός ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, λέει ο πρόεδρος της Fed

Στην ομιλία του ο Κέβιν Γουόρς λέει ότι είναι «εντυπωσιασμένος από τη συνολική απόδοση» της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, «η οποία φαίνεται να έχει ενισχυθεί»